JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 21,17 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -3,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 120,14 Mrd..

Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +18,65 %/+61,37 % bedeutet.