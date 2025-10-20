    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar

    • JPMorgan belässt Pfizer auf "Neutral" mit 30 USD.
    • Positive Phase-III-Daten für Padcev und Keytruda.
    • Steigende Markterwartungen für Padcev erwartet.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 21,17 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -3,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 120,14 Mrd..

    Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +18,65 %/+61,37 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 30 US-Dollar

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
