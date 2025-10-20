ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar
- JPMorgan belässt Pfizer auf "Neutral" mit 30 USD.
- Positive Phase-III-Daten für Padcev und Keytruda.
- Steigende Markterwartungen für Padcev erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 21,17 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -3,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 120,14 Mrd..
Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +18,65 %/+61,37 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 30 US-Dollar
Milliarden Poker entschieden...
Zollentlastung gegen US-Investitionen und billigere Preise für umsatzschwache Medikamente (nicht Blockbuster!!). Guter Deal für Pfizer, lustig wie einige hier von ihrer Couch aus "Urteile" treffen ohne ansatzweise die Hintergründe verstanden oder gelesen zu haben.
Der Markt zur Gewichtsvernichtung boomt nicht ohne Grund , Metsera ist an der Spitze des machbaren medizintechnologisch Fortschritts in diesem Marktsegment ! Seagen war nur teuer - Metsera kann Pfizer viel Geld in die Kasse spülen . Trotz Schuldenaufblähung ein gutes Investment .Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif