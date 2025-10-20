    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.10.25

    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,62 %) genz vorne. Gefolgt von Meta Platforms (+0,60 %), Swiss Re (+0,21 %), SAP SE (+0,73 %), Commerzbank AG (+1,14 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance VK09NT Long 6,19 971,75 Tsd.
    DAX Performance NB3XWV Long 47,55 356,17 Tsd.
    DAX Performance DU4B7Q Short 53,23 188,24 Tsd.
    ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future SY9QRA Long 1,83 143,05 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Meta Platforms SU78KU Long 5,03 318,50 Tsd.
    SAP SE PG46P2 Long 3,08 151,60 Tsd.
    Palantir Technologies Inc PL7D1H Long 4,96 99,20 Tsd.
    DAX Performance PL7V5U Long 14,04 86,83 Tsd.
    DAX Performance DQ71BH Long 21,70 71,64 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Cell 17 PC
    Sonstige
    		A4AP64 252,25 Tsd.
    Swiss Re
    Bonus Garantie
    		PU992B 200,99 Tsd.
    NOMURA ETF - NIKKEI 225
    Sonstige
    		A2U19E 136,37 Tsd.
    Commerzbank AG
    Cap
    		LB5ZXY 80,03 Tsd.
    Commerzbank AG
    Cap
    		LB5ZXS 67,54 Tsd.



