Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.10.25
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,62 %) genz vorne. Gefolgt von Meta Platforms (+0,60 %), Swiss Re (+0,21 %), SAP SE (+0,73 %), Commerzbank AG (+1,14 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|6,19
|971,75 Tsd.
|DAX Performance
|NB3XWV
|Long
|47,55
|356,17 Tsd.
|DAX Performance
|DU4B7Q
|Short
|53,23
|188,24 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|SY9QRA
|Long
|1,83
|143,05 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Meta Platforms
|SU78KU
|Long
|5,03
|318,50 Tsd.
|SAP SE
|PG46P2
|Long
|3,08
|151,60 Tsd.
|Palantir Technologies Inc
|PL7D1H
|Long
|4,96
|99,20 Tsd.
|DAX Performance
|PL7V5U
|Long
|14,04
|86,83 Tsd.
|DAX Performance
|DQ71BH
|Long
|21,70
|71,64 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|252,25 Tsd.
|Swiss Re
|
Bonus Garantie
|PU992B
|200,99 Tsd.
|NOMURA ETF - NIKKEI 225
|
Sonstige
|A2U19E
|136,37 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Cap
|LB5ZXY
|80,03 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Cap
|LB5ZXS
|67,54 Tsd.
