    BNP Paribas (A) - Aktie stürzt rapide ab - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die BNP Paribas (A) Aktie bisher Verluste von -9,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BNP Paribas (A) Aktie.

    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, stark in Europa, Asien und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind HSBC, Deutsche Bank und Société Générale. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite internationale Netzwerk und innovative digitale Lösungen.

    BNP Paribas (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Mit einer Performance von -9,70 % musste die BNP Paribas (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BNP Paribas (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,52 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BNP Paribas (A) einen Anstieg von +26,64 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    BNP Paribas (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,13 %
    1 Monat -6,55 %
    3 Monate -3,52 %
    1 Jahr +12,79 %

    Informationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. BNP Paribas (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,15 Mrd.EUR wert.

    BNP Paribas (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BNP Paribas (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BNP Paribas (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BNP Paribas (A)

    -6,98 %
    -0,28 %
    -6,27 %
    -3,41 %
    +13,62 %
    +63,24 %
    +135,00 %
    +35,91 %
    +316,07 %
    ISIN:FR0000131104WKN:887771



    RSS-Feed abonnieren

