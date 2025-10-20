Baustart für ersten Großbatteriespeicher von LichtBlick (FOTO)

Hamburg/Chemnitz (ots) - In Röhrsdorf bei Chemnitz beginnt diese Woche der Bau

des ersten Großbatteriespeichers von LichtBlick. Auf einem Gewerbegebiet der

Stadt entsteht in den kommenden 18 Monaten ein Speicher mit rund 100 Megawatt

Leistung und einer Speichertiefe von vier Stunden - und damit eines der größten

Speicherprojekte im Netzgebiet des Verteilnetzbetreibers MITNETZ Strom. Im Kern

der Anlage werden 84 Batteriespeicher-Container des Technologiepartners Fluence

verbaut, jeder mit einer Kapazität von bis zu 5,6 Megawattstunden. Die

Investitionssumme für das gesamte Projekt beträgt 100 Millionen Euro.



Flexibilität für das Energiesystem der Zukunft





"Großbatteriespeicher sind ein Schlüsselbaustein für das Energiesystem vonmorgen. Mit unserem ersten Großbatteriespeicher leisten wir einen direktenBeitrag zur Netzstabilität und treiben den Ausbau dezentralerFlexibilitätskapazitäten in Deutschland gezielt voran", sagt Dr. Enno Wolf, COOvon LichtBlick. "Dank der hohen Speichertiefe von vier Stunden kann die Anlageflexibel auf die Anforderungen des Stromsystems der Zukunft reagieren."Starke Technologiepartnerschaft für mehr Netzstabilität"Wir freuen uns, mit unserer Technologie einen zentralen Beitrag zu diesemwegweisenden Speicherprojekt zu leisten", sagt Markus Meyer, Geschäftsführer derFluence Energy GmbH. "Das Projekt in Röhrsdorf ist ein hervorragendes Beispieldafür, wie innovative Großbatteriespeicher Versorgungssicherheit undFlexibilität im Energiesystem stärken können. Es zeigt, dass der gezielte Ausbauvon Speicherkapazitäten für die Integration erneuerbarer Energien entscheidendist, und ist ein Vorbild für weitere Projekte in Deutschland und Europa.""Leistungsstarke Energiespeicher sind ein Booster für die Energiewende. Indemwir den geplanten Stromspeicher an unser 110-Kilovolt-Hochspannungsnetzanschließen, leisten wir als Verteilnetzbetreiber unseren Beitrag zum Gelingendieses Vorhabens", betont Steffen Zerge, Leiter der Netzregion Südsachsen beiMITNETZ STROM.Vertragspartner ist Eneco Energy Trade. Der Handelsarm des LichtBlickMutterkonzerns Eneco wickelt den Energiehandel für die Hamburger ab und ist inder Vermarktung von Flexibilitäten bereits Marktführer in Belgien und denNiederlanden - mit etwa 950 Megawatt an vertraglich gebundenerBatteriekapazität. In Deutschland vermarktet Eneco seit 2018 Batteriekapazitätüber die eigene EnspireME-Batterie in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus bietetEneco in Deutschland Dienstleistungen für Dritte über Tolling- oderMarktindexverträge an."Für die Energiewende benötigen wir große Mengen an flexiblen Kapazitäten. Daherbin ich unglaublich stolz darauf, dass wir hier in Röhrsdorf diesenBatteriespeicher bauen - der größte im Portfolio von Eneco. DieserGroßbatteriespeicher ist gut für die Stabilität des gesamten Netzes, ermöglichtuns aber auch eine bessere Nutzung von nachhaltig erzeugtem Strom, was denMenschen in dieser Region und in ganz Deutschland zugutekommt", sagt Kees-JanRameau, Vorsitzender des Verwaltungsrats von LichtBlick und CEO desniederländischen Energiekonzerns Eneco.Inbetriebnahme Anfang 2027 geplantAuch die Stadt Chemnitz sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt für dieregionale Energiewende. Bürgermeister Knut Kunze, Dezernat für Recht, Sicherheitund Umweltschutz der Stadt Chemnitz, sagt: "Der Ausbau der Erneuerbaren Energienbildet eine wesentliche Grundlage zur Erreichung von Klimaneutralität, was sichdie Stadt Chemnitz bis 2040 vorgenommen hat. Dazu bedarf es ebenfalls derErrichtung von Stromleitungen und ausreichend Speicheranlagen, um die generiertegrüne Energie auch optimal nutzen zu können. Deshalb wird die Investition in denBatteriegroßspeicher ausdrücklich begrüßt."Die Inbetriebnahme des Großbatteriespeichers ist für das erste Quartal 2027geplant. Für die Projektentwicklung bis zur Baureife war die Münchner FirmaENERGISTO eG verantwortlich, mit der LichtBlick 2024 das Joint VentureGigaCharge für die Großbatteriespeicherentwicklung gegründet hat.Hochauflösendes Bildmaterial zum Download finden Sie hier(https://brand.lichtblick.de/share/aaaha1XDvziKh42Au8DF) .Pressekontakt:Anja Fricke, Lead Communicationmailto:anja.fricke@lichtblick.deLichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 HamburgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6140853OTS: LichtBlick SE