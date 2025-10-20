Baustart für ersten Großbatteriespeicher von LichtBlick (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFluence Energy Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Fluence Energy Registered (A)

    Hamburg/Chemnitz (ots) - In Röhrsdorf bei Chemnitz beginnt diese Woche der Bau
    des ersten Großbatteriespeichers von LichtBlick. Auf einem Gewerbegebiet der
    Stadt entsteht in den kommenden 18 Monaten ein Speicher mit rund 100 Megawatt
    Leistung und einer Speichertiefe von vier Stunden - und damit eines der größten
    Speicherprojekte im Netzgebiet des Verteilnetzbetreibers MITNETZ Strom. Im Kern
    der Anlage werden 84 Batteriespeicher-Container des Technologiepartners Fluence
    verbaut, jeder mit einer Kapazität von bis zu 5,6 Megawattstunden. Die
    Investitionssumme für das gesamte Projekt beträgt 100 Millionen Euro.

    Flexibilität für das Energiesystem der Zukunft

    "Großbatteriespeicher sind ein Schlüsselbaustein für das Energiesystem von
    morgen. Mit unserem ersten Großbatteriespeicher leisten wir einen direkten
    Beitrag zur Netzstabilität und treiben den Ausbau dezentraler
    Flexibilitätskapazitäten in Deutschland gezielt voran", sagt Dr. Enno Wolf, COO
    von LichtBlick. "Dank der hohen Speichertiefe von vier Stunden kann die Anlage
    flexibel auf die Anforderungen des Stromsystems der Zukunft reagieren."

    Starke Technologiepartnerschaft für mehr Netzstabilität

    "Wir freuen uns, mit unserer Technologie einen zentralen Beitrag zu diesem
    wegweisenden Speicherprojekt zu leisten", sagt Markus Meyer, Geschäftsführer der
    Fluence Energy GmbH. "Das Projekt in Röhrsdorf ist ein hervorragendes Beispiel
    dafür, wie innovative Großbatteriespeicher Versorgungssicherheit und
    Flexibilität im Energiesystem stärken können. Es zeigt, dass der gezielte Ausbau
    von Speicherkapazitäten für die Integration erneuerbarer Energien entscheidend
    ist, und ist ein Vorbild für weitere Projekte in Deutschland und Europa."

    "Leistungsstarke Energiespeicher sind ein Booster für die Energiewende. Indem
    wir den geplanten Stromspeicher an unser 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz
    anschließen, leisten wir als Verteilnetzbetreiber unseren Beitrag zum Gelingen
    dieses Vorhabens", betont Steffen Zerge, Leiter der Netzregion Südsachsen bei
    MITNETZ STROM.

    Vertragspartner ist Eneco Energy Trade. Der Handelsarm des LichtBlick
    Mutterkonzerns Eneco wickelt den Energiehandel für die Hamburger ab und ist in
    der Vermarktung von Flexibilitäten bereits Marktführer in Belgien und den
    Niederlanden - mit etwa 950 Megawatt an vertraglich gebundener
    Batteriekapazität. In Deutschland vermarktet Eneco seit 2018 Batteriekapazität
    über die eigene EnspireME-Batterie in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus bietet
    Eneco in Deutschland Dienstleistungen für Dritte über Tolling- oder
    Marktindexverträge an.

    "Für die Energiewende benötigen wir große Mengen an flexiblen Kapazitäten. Daher
    bin ich unglaublich stolz darauf, dass wir hier in Röhrsdorf diesen
    Batteriespeicher bauen - der größte im Portfolio von Eneco. Dieser
    Großbatteriespeicher ist gut für die Stabilität des gesamten Netzes, ermöglicht
    uns aber auch eine bessere Nutzung von nachhaltig erzeugtem Strom, was den
    Menschen in dieser Region und in ganz Deutschland zugutekommt", sagt Kees-Jan
    Rameau, Vorsitzender des Verwaltungsrats von LichtBlick und CEO des
    niederländischen Energiekonzerns Eneco.

    Inbetriebnahme Anfang 2027 geplant

    Auch die Stadt Chemnitz sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt für die
    regionale Energiewende. Bürgermeister Knut Kunze, Dezernat für Recht, Sicherheit
    und Umweltschutz der Stadt Chemnitz, sagt: "Der Ausbau der Erneuerbaren Energien
    bildet eine wesentliche Grundlage zur Erreichung von Klimaneutralität, was sich
    die Stadt Chemnitz bis 2040 vorgenommen hat. Dazu bedarf es ebenfalls der
    Errichtung von Stromleitungen und ausreichend Speicheranlagen, um die generierte
    grüne Energie auch optimal nutzen zu können. Deshalb wird die Investition in den
    Batteriegroßspeicher ausdrücklich begrüßt."

    Die Inbetriebnahme des Großbatteriespeichers ist für das erste Quartal 2027
    geplant. Für die Projektentwicklung bis zur Baureife war die Münchner Firma
    ENERGISTO eG verantwortlich, mit der LichtBlick 2024 das Joint Venture
    GigaCharge für die Großbatteriespeicherentwicklung gegründet hat.

    Hochauflösendes Bildmaterial zum Download finden Sie hier
    (https://brand.lichtblick.de/share/aaaha1XDvziKh42Au8DF) .

    Pressekontakt:

    Anja Fricke, Lead Communication
    mailto:anja.fricke@lichtblick.de
    LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6140853
    OTS: LichtBlick SE


