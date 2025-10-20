100 Millionen Euro grüne Investition
Baustart für ersten Großbatteriespeicher von LichtBlick (FOTO)
Hamburg/Chemnitz (ots) - In Röhrsdorf bei Chemnitz beginnt diese Woche der Bau
des ersten Großbatteriespeichers von LichtBlick. Auf einem Gewerbegebiet der
Stadt entsteht in den kommenden 18 Monaten ein Speicher mit rund 100 Megawatt
Leistung und einer Speichertiefe von vier Stunden - und damit eines der größten
Speicherprojekte im Netzgebiet des Verteilnetzbetreibers MITNETZ Strom. Im Kern
der Anlage werden 84 Batteriespeicher-Container des Technologiepartners Fluence
verbaut, jeder mit einer Kapazität von bis zu 5,6 Megawattstunden. Die
Investitionssumme für das gesamte Projekt beträgt 100 Millionen Euro.
Flexibilität für das Energiesystem der Zukunft
des ersten Großbatteriespeichers von LichtBlick. Auf einem Gewerbegebiet der
Stadt entsteht in den kommenden 18 Monaten ein Speicher mit rund 100 Megawatt
Leistung und einer Speichertiefe von vier Stunden - und damit eines der größten
Speicherprojekte im Netzgebiet des Verteilnetzbetreibers MITNETZ Strom. Im Kern
der Anlage werden 84 Batteriespeicher-Container des Technologiepartners Fluence
verbaut, jeder mit einer Kapazität von bis zu 5,6 Megawattstunden. Die
Investitionssumme für das gesamte Projekt beträgt 100 Millionen Euro.
Flexibilität für das Energiesystem der Zukunft
"Großbatteriespeicher sind ein Schlüsselbaustein für das Energiesystem von
morgen. Mit unserem ersten Großbatteriespeicher leisten wir einen direkten
Beitrag zur Netzstabilität und treiben den Ausbau dezentraler
Flexibilitätskapazitäten in Deutschland gezielt voran", sagt Dr. Enno Wolf, COO
von LichtBlick. "Dank der hohen Speichertiefe von vier Stunden kann die Anlage
flexibel auf die Anforderungen des Stromsystems der Zukunft reagieren."
Starke Technologiepartnerschaft für mehr Netzstabilität
"Wir freuen uns, mit unserer Technologie einen zentralen Beitrag zu diesem
wegweisenden Speicherprojekt zu leisten", sagt Markus Meyer, Geschäftsführer der
Fluence Energy GmbH. "Das Projekt in Röhrsdorf ist ein hervorragendes Beispiel
dafür, wie innovative Großbatteriespeicher Versorgungssicherheit und
Flexibilität im Energiesystem stärken können. Es zeigt, dass der gezielte Ausbau
von Speicherkapazitäten für die Integration erneuerbarer Energien entscheidend
ist, und ist ein Vorbild für weitere Projekte in Deutschland und Europa."
"Leistungsstarke Energiespeicher sind ein Booster für die Energiewende. Indem
wir den geplanten Stromspeicher an unser 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz
anschließen, leisten wir als Verteilnetzbetreiber unseren Beitrag zum Gelingen
dieses Vorhabens", betont Steffen Zerge, Leiter der Netzregion Südsachsen bei
MITNETZ STROM.
Vertragspartner ist Eneco Energy Trade. Der Handelsarm des LichtBlick
Mutterkonzerns Eneco wickelt den Energiehandel für die Hamburger ab und ist in
der Vermarktung von Flexibilitäten bereits Marktführer in Belgien und den
Niederlanden - mit etwa 950 Megawatt an vertraglich gebundener
Batteriekapazität. In Deutschland vermarktet Eneco seit 2018 Batteriekapazität
über die eigene EnspireME-Batterie in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus bietet
Eneco in Deutschland Dienstleistungen für Dritte über Tolling- oder
Marktindexverträge an.
"Für die Energiewende benötigen wir große Mengen an flexiblen Kapazitäten. Daher
bin ich unglaublich stolz darauf, dass wir hier in Röhrsdorf diesen
Batteriespeicher bauen - der größte im Portfolio von Eneco. Dieser
Großbatteriespeicher ist gut für die Stabilität des gesamten Netzes, ermöglicht
uns aber auch eine bessere Nutzung von nachhaltig erzeugtem Strom, was den
Menschen in dieser Region und in ganz Deutschland zugutekommt", sagt Kees-Jan
Rameau, Vorsitzender des Verwaltungsrats von LichtBlick und CEO des
niederländischen Energiekonzerns Eneco.
Inbetriebnahme Anfang 2027 geplant
Auch die Stadt Chemnitz sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt für die
regionale Energiewende. Bürgermeister Knut Kunze, Dezernat für Recht, Sicherheit
und Umweltschutz der Stadt Chemnitz, sagt: "Der Ausbau der Erneuerbaren Energien
bildet eine wesentliche Grundlage zur Erreichung von Klimaneutralität, was sich
die Stadt Chemnitz bis 2040 vorgenommen hat. Dazu bedarf es ebenfalls der
Errichtung von Stromleitungen und ausreichend Speicheranlagen, um die generierte
grüne Energie auch optimal nutzen zu können. Deshalb wird die Investition in den
Batteriegroßspeicher ausdrücklich begrüßt."
Die Inbetriebnahme des Großbatteriespeichers ist für das erste Quartal 2027
geplant. Für die Projektentwicklung bis zur Baureife war die Münchner Firma
ENERGISTO eG verantwortlich, mit der LichtBlick 2024 das Joint Venture
GigaCharge für die Großbatteriespeicherentwicklung gegründet hat.
Hochauflösendes Bildmaterial zum Download finden Sie hier
(https://brand.lichtblick.de/share/aaaha1XDvziKh42Au8DF) .
Pressekontakt:
Anja Fricke, Lead Communication
mailto:anja.fricke@lichtblick.de
LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6140853
OTS: LichtBlick SE
morgen. Mit unserem ersten Großbatteriespeicher leisten wir einen direkten
Beitrag zur Netzstabilität und treiben den Ausbau dezentraler
Flexibilitätskapazitäten in Deutschland gezielt voran", sagt Dr. Enno Wolf, COO
von LichtBlick. "Dank der hohen Speichertiefe von vier Stunden kann die Anlage
flexibel auf die Anforderungen des Stromsystems der Zukunft reagieren."
Starke Technologiepartnerschaft für mehr Netzstabilität
"Wir freuen uns, mit unserer Technologie einen zentralen Beitrag zu diesem
wegweisenden Speicherprojekt zu leisten", sagt Markus Meyer, Geschäftsführer der
Fluence Energy GmbH. "Das Projekt in Röhrsdorf ist ein hervorragendes Beispiel
dafür, wie innovative Großbatteriespeicher Versorgungssicherheit und
Flexibilität im Energiesystem stärken können. Es zeigt, dass der gezielte Ausbau
von Speicherkapazitäten für die Integration erneuerbarer Energien entscheidend
ist, und ist ein Vorbild für weitere Projekte in Deutschland und Europa."
"Leistungsstarke Energiespeicher sind ein Booster für die Energiewende. Indem
wir den geplanten Stromspeicher an unser 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz
anschließen, leisten wir als Verteilnetzbetreiber unseren Beitrag zum Gelingen
dieses Vorhabens", betont Steffen Zerge, Leiter der Netzregion Südsachsen bei
MITNETZ STROM.
Vertragspartner ist Eneco Energy Trade. Der Handelsarm des LichtBlick
Mutterkonzerns Eneco wickelt den Energiehandel für die Hamburger ab und ist in
der Vermarktung von Flexibilitäten bereits Marktführer in Belgien und den
Niederlanden - mit etwa 950 Megawatt an vertraglich gebundener
Batteriekapazität. In Deutschland vermarktet Eneco seit 2018 Batteriekapazität
über die eigene EnspireME-Batterie in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus bietet
Eneco in Deutschland Dienstleistungen für Dritte über Tolling- oder
Marktindexverträge an.
"Für die Energiewende benötigen wir große Mengen an flexiblen Kapazitäten. Daher
bin ich unglaublich stolz darauf, dass wir hier in Röhrsdorf diesen
Batteriespeicher bauen - der größte im Portfolio von Eneco. Dieser
Großbatteriespeicher ist gut für die Stabilität des gesamten Netzes, ermöglicht
uns aber auch eine bessere Nutzung von nachhaltig erzeugtem Strom, was den
Menschen in dieser Region und in ganz Deutschland zugutekommt", sagt Kees-Jan
Rameau, Vorsitzender des Verwaltungsrats von LichtBlick und CEO des
niederländischen Energiekonzerns Eneco.
Inbetriebnahme Anfang 2027 geplant
Auch die Stadt Chemnitz sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt für die
regionale Energiewende. Bürgermeister Knut Kunze, Dezernat für Recht, Sicherheit
und Umweltschutz der Stadt Chemnitz, sagt: "Der Ausbau der Erneuerbaren Energien
bildet eine wesentliche Grundlage zur Erreichung von Klimaneutralität, was sich
die Stadt Chemnitz bis 2040 vorgenommen hat. Dazu bedarf es ebenfalls der
Errichtung von Stromleitungen und ausreichend Speicheranlagen, um die generierte
grüne Energie auch optimal nutzen zu können. Deshalb wird die Investition in den
Batteriegroßspeicher ausdrücklich begrüßt."
Die Inbetriebnahme des Großbatteriespeichers ist für das erste Quartal 2027
geplant. Für die Projektentwicklung bis zur Baureife war die Münchner Firma
ENERGISTO eG verantwortlich, mit der LichtBlick 2024 das Joint Venture
GigaCharge für die Großbatteriespeicherentwicklung gegründet hat.
Hochauflösendes Bildmaterial zum Download finden Sie hier
(https://brand.lichtblick.de/share/aaaha1XDvziKh42Au8DF) .
Pressekontakt:
Anja Fricke, Lead Communication
mailto:anja.fricke@lichtblick.de
LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6140853
OTS: LichtBlick SE
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fluence Energy Registered (A) - A3C6A3 - US34379V1035
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fluence Energy Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
r84r schrieb 24.09.25, 18:41
Ging mir ähnlich. Habe aber stark verbilligt. EK liegt jetzt bei 5 EUR.mitdiskutieren »
Shoals Technology läuft ähnlich gut. Bin dort seit 3 USD dabei. Kabel und Verbindungstechnik für die US Solarindustrie.
Shoals Technology läuft ähnlich gut. Bin dort seit 3 USD dabei. Kabel und Verbindungstechnik für die US Solarindustrie.
Pebbles schrieb 24.09.25, 14:03
mitdiskutieren »
Eine durchaus weiterhin interessante Aktie
Ich war schon einmal eingestiegen zu 15,55 €/Aktie im Febr. 2024 und dann im Jan. 2025 wieder zu 13,75 €/Aktie wieder mit Verlust ausgestiegen.
Danach habe ich diese für mich immer interessante Aktie immer mal wieder angeschaut und bei Kursen um die 4 €/Aktie links liegen gelassen..
Bin jetzt wieder zufällig durch eine Mail auf die Aktie aufmerksam geworden --- und sie hat sich ja doch in den letzten Monaten recht vernünftig erholt.
Nach dem jetzt größeren Kurssprung an einem Tag werde ich zwar noch nicht einsteigen, werde mir aber die aktuellen Infos mal komplett zu Gemüte führen und sofern alles vernünftig aussieht eine kleine Position bei einem Rücksetzer zulegen.
AkibaBC schrieb 22.09.25, 17:25
mitdiskutieren »
https://seekingalpha.com/pr/20239099-dtek-subsidiary-dri-picks-fluence-to-deliver-trzebinia-battery-project#hasComeFromMpArticle=false
"DTEK-Tochter DRI wählt Fluence für die Umsetzung des Batterieprojekts Trzebinia
Mit 133 MW wird DRI Trzebinia das größte Batteriespeicherprojekt (BESS) in Polen sein . Der Vertrag läuft über einen 17-jährigen Kapazitätsmarkt und beginnt im Jahr 2027.
Die Vereinbarung erfolgt zwei Wochen, nachdem Fluence und DTEK ein 200-MW-Projekt zur Verbesserung der Energiesicherheit in der Ukraine in Betrieb genommen haben
Das Projekt nutzt die Smartstack™-Plattform von Fluence und integriert fortschrittliche Cybersicherheit zum Schutz des polnischen Stromnetzes"
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte