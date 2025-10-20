Stabile Rolle trotz Volatilität
Bitcoin bei deutschen Anlegern auf Augenhöhe mit Gold
Stuttgart (ots) - BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der
Gruppe Börse Stuttgart, hat in einer deutschlandweiten, repräsentativen Studie
den Stellenwert von Kryptowährungen in der Gesellschaft untersucht. Das Ergebnis
gibt der Anlageklasse Rückenwind, denn: Auch wenn die digitalen Assets besonders
sensibel auf geopolitische Spannungen und wirtschaftspolitische Entscheidungen
wie etwa Trumps Zollpolitik reagieren, erleben sie derzeit goldene Zeiten.
Insbesondere Bitcoin hat sich von einem reinen Spekulationsprodukt zur
krisenfesten Alternative neben Gold und klassischen Anlageklassen entwickelt.
Traditionelle Assets wie der US-Dollar oder US-Staatsanleihen mussten hingegen
jüngst Vertrauensverluste hinnehmen. "Kryptowährungen haben sich als
ernstzunehmende Alternative zum traditionellen Finanzsystem etabliert. Vor allem
Bitcoin spielt zunehmend in derselben Liga wie Gold", erläutert Dr. Ulli
Spankowski, Gründer und CEO von BISON.
Diversifikation schließt Krypto mit ein
Diese Dynamik wird auch in den Studienergebnissen deutlich: Bei jungen Anlegern
ist Krypto inzwischen beliebter als Gold - Tendenz steigend. In der Altersgruppe
der 18-29-Jährigen investiert bereits fast jeder Vierte (24,1 %) in
Kryptowährungen und jeder Fünfte (21,8 %) in Edelmetalle wie Gold - ein
Unterschied von 2,3 Prozentpunkten. Bei den 30-39-Jährigen fällt die
Krypto-Präferenz noch deutlicher aus: 27,2 % der in Anlageprodukte investierten
Befragten setzen auf Kryptowährungen, 23,7 % auf Edelmetalle. Während sich das
Investitionsverhalten bei den 40-49-Jährigen die Waage hält (Krypto: 16,6 %,
Edelmetalle: 16,4 %), verschieben sich die Präferenzen ab der Altersgruppe der
50-59-Jährigen: Von ihnen sind 7,4 % in Krypto investiert, 16,1 % in
Edelmetalle. Bei den über 60-Jährigen zeigt sich ein traditionelles Bild mit
12,7 % in Edelmetallen gegenüber 2,6 % in Kryptowährungen. "Bitcoin ist längst
kein Nischenprodukt mehr. Bei Anlegern in ihren 20ern und 30gern ist das
"digitale Gold" bereits Fixstarter in einem diversifizierten Portfolio. Aber
auch bei den älteren Zielgruppen sieht man wachsendes Interesse in Bitcoin &
Co.", interpretiert Spankowski die Ergebnisse.
Eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber Kryptowährungen ist ebenfalls
generationenabhängig: Rund zwei Drittel (66,1 %) der 18-29-Jährigen beschreiben
ihre Haltung als sehr oder eher positiv, gefolgt von 65,2 % in der Gruppe der
30-39-Jährigen. Selbst in der Altersgruppe von 40-49 Jahren liegt der Anteil mit
positiver Haltung noch bei 44,4 %. Erst bei den 50-59-Jährigen sinkt dieser Wert
deutlich auf 24,6 % und bei den 60-70-Jährigen auf 12,6 %.
Digitaler Wandel revolutioniert die Finanzbildung
Die Studie offenbart auch einen grundlegenden Wandel im Investitionsverhalten:
Die junge Generation zeigt sich interessiert am Thema Investitionen und legt
besonders großen Wert auf Diversifikation über verschiedenste Anlageformen
hinweg - von Spar- und Tagesgeldkonten über Investmentfonds und ETFs bis hin zu
Aktien, Immobilien und eben auch Kryptowährungen. Ein besonders spannender
Befund ist, dass 50 % der unter 35-Jährigen, die bereits investiert sind,
angeben, sich bei Investmentfragen von KI unterstützen zu lassen. Der digitale
Wandel ist somit auch in der Finanzbildung angekommen.
Dr. Ulli Spankowski begrüßt diese Entwicklung und sieht in ihr eine längst
überfällige Demokratisierung der Investmentbranche: "Der digitale Wandel hat
Barrieren abgebaut und ermöglicht es jedem, sich das notwendige Wissen
anzueignen, um Geld zu investieren und Vermögen aufzubauen. Zu dieser
Demokratisierung tragen auch Angebote wie BISON bei. Wir bieten allen Anlegern -
egal ob Anfänger oder erfahren - einen sicheren, einfachen und modernen Zugang
zu Kryptowährungen und tragen so dazu bei, dass Vermögensaufbau kein Privileg,
sondern eine Option für alle ist."
