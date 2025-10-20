Bitcoin bei deutschen Anlegern auf Augenhöhe mit Gold

Jeder muss am Ende für sich selbst entscheiden.





Ganz ehrlich: Seit mindestens 2 Wochen wird sowohl bei Gold, als auch Silber zu Gewinnmitnahmen gersten wegen einer baldigen, heftigen Korrektur. Die mag kommen - aber mal so gesehen: Wäre man vor 2 Wochen raus, bräuchte man auch schon eine starke Korrektur heute, um wieder zu den Preisen von vor 2-3 Wochen einzusteigen.





Wenn man wüsste, wann die Korrektur kommt, dann wäre es natürlich super vorher raus, später wieder rein. Aber andererseits schaffen das Timing die wenigsten. Da bleibe ich persönlich lieber durchweg dabei: Gold wird mittelfristig noch höher steigen, damit auch die Minen und Explorer. Man muss halt zwischenzeitliche Korrekturen aushalten, um nachhaltig noch höher mit zu steigen 😉





Klar ist, wenn die KI-Blase platzt, geht es auch hier erstmal runter (weil die Leute immer in Panik überall rausgehen und manche ggf. auch Geld brauchen). Dafür sollte man Bares zum Nachlegen haben. Aber hier geht's sicherlich, sofern sich global am Weltgeschehen (China/USA und Inflation) nichts ändert, schneller wieder hoch als in Tech, wenn die Blase geplatzt ist. Meine Meinung...