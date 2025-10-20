    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Stabile Rolle trotz Volatilität

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin bei deutschen Anlegern auf Augenhöhe mit Gold

    Stuttgart (ots) - BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der
    Gruppe Börse Stuttgart, hat in einer deutschlandweiten, repräsentativen Studie
    den Stellenwert von Kryptowährungen in der Gesellschaft untersucht. Das Ergebnis
    gibt der Anlageklasse Rückenwind, denn: Auch wenn die digitalen Assets besonders
    sensibel auf geopolitische Spannungen und wirtschaftspolitische Entscheidungen
    wie etwa Trumps Zollpolitik reagieren, erleben sie derzeit goldene Zeiten.
    Insbesondere Bitcoin hat sich von einem reinen Spekulationsprodukt zur
    krisenfesten Alternative neben Gold und klassischen Anlageklassen entwickelt.
    Traditionelle Assets wie der US-Dollar oder US-Staatsanleihen mussten hingegen
    jüngst Vertrauensverluste hinnehmen. "Kryptowährungen haben sich als
    ernstzunehmende Alternative zum traditionellen Finanzsystem etabliert. Vor allem
    Bitcoin spielt zunehmend in derselben Liga wie Gold", erläutert Dr. Ulli
    Spankowski, Gründer und CEO von BISON.

    Diversifikation schließt Krypto mit ein

    Diese Dynamik wird auch in den Studienergebnissen deutlich: Bei jungen Anlegern
    ist Krypto inzwischen beliebter als Gold - Tendenz steigend. In der Altersgruppe
    der 18-29-Jährigen investiert bereits fast jeder Vierte (24,1 %) in
    Kryptowährungen und jeder Fünfte (21,8 %) in Edelmetalle wie Gold - ein
    Unterschied von 2,3 Prozentpunkten. Bei den 30-39-Jährigen fällt die
    Krypto-Präferenz noch deutlicher aus: 27,2 % der in Anlageprodukte investierten
    Befragten setzen auf Kryptowährungen, 23,7 % auf Edelmetalle. Während sich das
    Investitionsverhalten bei den 40-49-Jährigen die Waage hält (Krypto: 16,6 %,
    Edelmetalle: 16,4 %), verschieben sich die Präferenzen ab der Altersgruppe der
    50-59-Jährigen: Von ihnen sind 7,4 % in Krypto investiert, 16,1 % in
    Edelmetalle. Bei den über 60-Jährigen zeigt sich ein traditionelles Bild mit
    12,7 % in Edelmetallen gegenüber 2,6 % in Kryptowährungen. "Bitcoin ist längst
    kein Nischenprodukt mehr. Bei Anlegern in ihren 20ern und 30gern ist das
    "digitale Gold" bereits Fixstarter in einem diversifizierten Portfolio. Aber
    auch bei den älteren Zielgruppen sieht man wachsendes Interesse in Bitcoin &
    Co.", interpretiert Spankowski die Ergebnisse.

    Eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber Kryptowährungen ist ebenfalls
    generationenabhängig: Rund zwei Drittel (66,1 %) der 18-29-Jährigen beschreiben
    ihre Haltung als sehr oder eher positiv, gefolgt von 65,2 % in der Gruppe der
    30-39-Jährigen. Selbst in der Altersgruppe von 40-49 Jahren liegt der Anteil mit
    positiver Haltung noch bei 44,4 %. Erst bei den 50-59-Jährigen sinkt dieser Wert
    deutlich auf 24,6 % und bei den 60-70-Jährigen auf 12,6 %.

    Digitaler Wandel revolutioniert die Finanzbildung

    Die Studie offenbart auch einen grundlegenden Wandel im Investitionsverhalten:
    Die junge Generation zeigt sich interessiert am Thema Investitionen und legt
    besonders großen Wert auf Diversifikation über verschiedenste Anlageformen
    hinweg - von Spar- und Tagesgeldkonten über Investmentfonds und ETFs bis hin zu
    Aktien, Immobilien und eben auch Kryptowährungen. Ein besonders spannender
    Befund ist, dass 50 % der unter 35-Jährigen, die bereits investiert sind,
    angeben, sich bei Investmentfragen von KI unterstützen zu lassen. Der digitale
    Wandel ist somit auch in der Finanzbildung angekommen.

    Dr. Ulli Spankowski begrüßt diese Entwicklung und sieht in ihr eine längst
    überfällige Demokratisierung der Investmentbranche: "Der digitale Wandel hat
    Barrieren abgebaut und ermöglicht es jedem, sich das notwendige Wissen
    anzueignen, um Geld zu investieren und Vermögen aufzubauen. Zu dieser
    Demokratisierung tragen auch Angebote wie BISON bei. Wir bieten allen Anlegern -
    egal ob Anfänger oder erfahren - einen sicheren, einfachen und modernen Zugang
    zu Kryptowährungen und tragen so dazu bei, dass Vermögensaufbau kein Privileg,
    sondern eine Option für alle ist."

    Pressekontakt:

    BISON
    mailto:press@bisonapp.com
    https://bisonapp.com/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6140854
    OTS: Börse Stuttgart


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Stabile Rolle trotz Volatilität Bitcoin bei deutschen Anlegern auf Augenhöhe mit Gold BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, hat in einer deutschlandweiten, repräsentativen Studie den Stellenwert von Kryptowährungen in der Gesellschaft untersucht. Das Ergebnis gibt der Anlageklasse …