Ausbruch auf wackeligen Beinen

Seit der letzten großen Konsolidierung in 2017 verfolgt die Aktie von Palo Alto Networks wieder einen satten Aufwärtstrend und konnte seitdem bis in den Bereich um 207,25 US-Dollar bis Dezember letzten Jahres zulegen. Dort fiel die Aktie in eine seitwärts gerichtete Konsolidierung und bildete hierbei eine inverse SKS-Formation mit einem Tiefpunkt um 140,00 US-Dollar aus. In den letzten Tagen hat sich der Wert versucht, über die dazugehörige Nackenlinie hinwegzusetzen, kann bislang aber noch keinen großen Erfolg feiern. Dennoch verdichten sich die Hinweise im Rahmen einer Jahresendrallye auf ein baldiges Kaufsignal.

Nach aktueller Auswertung kann erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 217,94 US-Dollar eine Trendfortsetzung vonstattengehen und Palo Alto Networks in den kommenden Wochen bis auf 231,61 sowie darüber 246,54 US-Dollar tragen und würde sich somit für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten. Dies würde zeitgleich der inversen SKS-Formation volle Gültigkeit verleihen und einen Ausbruch auch charttechnisch untermauern. Auf der Unterseite könnte es zu temporären Abschlägen auf 197,69 US-Dollar kommen, was einen späteren Ausbruch per se nicht ausschließen würde. Erst darunter würde sich das Chartbild wieder zunehmend eintrüben und Abschläge in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 187,05 US-Dollar auslösen.

Palo Alto Networks Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Neuerliche Kaufsignale mit Zielen bei 231,61 sowie darüber 246,54 US-Dollar ergeben sich nach aktuellem Kenntnisstand erst oberhalb von 217,94 US-Dollar auf Tagesbasis. Bei einer derartigen Entwicklung könnte dann beispielsweise das mit einem Hebel von 16,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM46N4 zum Einsatz kommen und würde bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee eine Renditechance von 180 Prozent bringen. Ziele im Schein wurden bei 3,08 und 4,37 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 201,50 US-Dollar gemessen am Basiswert für den Fall eines späteren Pullbacks nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Ausstiegskurs von orientierungshalber 0,49 Euro gleich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM46N4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,04 - 1,08 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 198,477 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 198,477 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 207,89 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,37 Euro Hebel: 16,6 Kurschance: + 180 Prozent Börse Frankfurt

