SNP Schneider-Neureither & Partner Raises 2025 Outlook
SNP Schneider-Neureither & Partner SE boosts its 2025 revenue forecast to €280-€295 million, citing strong Q3 results and market momentum, with EBIT now expected at €34-€46 million.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- SNP Schneider-Neureither & Partner SE has raised its revenue forecast for the fiscal year 2025 to between €280 million and €295 million.
- The previous revenue guidance was set between €270 million and €280 million.
- The expected EBIT for 2025 has been increased to a range of €34 million to €46 million, up from the previous guidance of €30 million to €34 million.
- The adjustment in outlook is based on strong performance in Q3 and ongoing market momentum.
- SNP anticipates a book-to-bill ratio greater than one for its order entry compared to sales revenue.
- The announcement was made on October 20, 2025, in compliance with Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014.
The next important date, Release of the quarterly statement (reference date Q3), at SNP Schneider-Neureither & Partner is on 06.11.2025.
The price of SNP Schneider-Neureither & Partner at the time of the news was 75,90EUR and was up +2,15 % compared with the
previous day.
10 minutes after the article was published, the price was 75,00EUR this corresponds to a minus of -1,19 % since publication.
+0,54 %
+2,97 %
+4,38 %
+5,83 %
+45,42 %
+376,25 %
+46,82 %
+444,45 %
+236,79 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte