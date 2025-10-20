    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSNP Schneider-Neureither & Partner AktievorwärtsNachrichten zu SNP Schneider-Neureither & Partner
    SNP Schneider-Neureither & Partner: Optimistische Prognose für 2025!

    SNP hebt die Jahresprognose 2025 an: Umsatz soll bis zu 295 Mio. € erreichen, EBIT bis zu 46 Mio. €. Grund ist das starke dritte Quartal und ein positives Marktmomentum.

    • SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat die Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben.
    • Die Umsatzprognose wurde auf 280 Mio. € bis 295 Mio. € erhöht, gegenüber der bisherigen Prognose von 270 Mio. € bis 280 Mio. €.
    • Das EBIT wird nun in einer Bandbreite von 34 Mio. € bis 46 Mio. € erwartet, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 30 Mio. € bis 34 Mio. €.
    • Die Anhebung der Prognose basiert auf einer positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und anhaltendem Marktmomentum.
    • Die Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) wird weiterhin mit größer als eins prognostiziert.
    • Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 06.11.2025.

    Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 75,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,15 % im Plus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 75,00EUR das entspricht einem Minus von -1,19 % seit der Veröffentlichung.


