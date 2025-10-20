SNP Schneider-Neureither & Partner: Optimistische Prognose für 2025!
SNP hebt die Jahresprognose 2025 an: Umsatz soll bis zu 295 Mio. € erreichen, EBIT bis zu 46 Mio. €. Grund ist das starke dritte Quartal und ein positives Marktmomentum.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat die Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben.
- Die Umsatzprognose wurde auf 280 Mio. € bis 295 Mio. € erhöht, gegenüber der bisherigen Prognose von 270 Mio. € bis 280 Mio. €.
- Das EBIT wird nun in einer Bandbreite von 34 Mio. € bis 46 Mio. € erwartet, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 30 Mio. € bis 34 Mio. €.
- Die Anhebung der Prognose basiert auf einer positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und anhaltendem Marktmomentum.
- Die Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) wird weiterhin mit größer als eins prognostiziert.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SNP Schneider-Neureither & Partner ist am 06.11.2025.
Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 75,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,15 % im Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 75,00EUR das entspricht einem Minus von -1,19 % seit der Veröffentlichung.
+0,54 %
+2,97 %
+4,38 %
+5,83 %
+45,42 %
+376,25 %
+46,82 %
+444,45 %
+236,79 %
