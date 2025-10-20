Umsatz um 1000% gesteigert: Droneshield-Anleger "sell on good news"

Der operative Cashflow drehte nach einem Verlust von 19,4 Millionen AUD im Vorjahr ins Positive auf 20,1 Millionen AUD.

Die Australier meldeten für das Quartal bis Ende September einen Umsatz von 92,9 Millionen Australischen Dollar (AUD) (51,7 Millionen Euro). Das ist ein Anstieg von 1.091 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch der Auftragseingang 2025 stieg mit 193,1 Millionen Australischen Dollar (107 Millionen Euro) auf das Dreifache des Vorjahresvolumens.

Die Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen wächst weit über das Militär hinaus. Laut CEO Oleg Vornik interessieren sich inzwischen auch zivile Branchen verstärkt für die Technologie. "Wir sehen eine steigende Nachfrage in Nicht-Verteidigungssektoren", sagte Vornik im Bloomberg-Interview. Besonders Flughäfen und Rechenzentren könnten in den kommenden Jahren zu wichtigen Umsatztreibern werden. Europa ist mit 40 Prozent des Umsatzes wichtigster Markt für das Unternehmen. Auch in Nord- und Südamerika sind die Produkte der Australier stark gefragt.

Die Dronehshield-Aktie gehört in diesem Jahr zu den heißesten Wetten im Verteidigungssektor. Seit Januar haben die Papiere bereits um rund 480 Prozent zugelegt. Der Kurs profitierte von geopolitischen Spannungen, darunter der Krieg in der Ukraine, der staatliche Investitionen in die Verteidigungsbranche anheizt.

Unterdessen schwimmt DroneShield auf der Verteidigungswelle und investiert in neue Kapazitäten: 13 Millionen AUD fließen in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Adelaide, gleichzeitig wird die Forschungs-Präsenz in den USA verdoppelt.

Trotz beeindruckender Zahlen bremst offenbar die hohe Bewertung die Aktie. In der vergangenen Woche korrigierte die Aktie von ihrem Anfang Oktober bei 6,70 AUD erreichten Rekordhoch scharf. Trotz der die Zahlen am Montag setzte sich die Verlustserie am Montag fort. Die Aktie ging bei 4,47 AUD aus dem Handel. Mittlerweile hat sich die Aktie rund ein Drittel von ihrem All-Time-High entfernt. Analysten sprechen von einem klassischen "Sell on good news"-Effekt.

