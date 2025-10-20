Aktien Frankfurt
Rüstung schiebt an - Dax wieder deutlich über 24.000 Punkte
- Dax über 24.000 Punkten, Rüstungswerte stark gefragt.
- MDax steigt um 1,65%, EuroStoxx 50 gewinnt 0,6%.
- Telefonica plant Kooperation mit 1&1, Aktien steigen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag die runde Marke von 24.000 Punkten wieder hinter sich gelassen. Insgesamt schoben starke Rüstungswerte den deutschen Aktienmarkt an. Rückenwind gaben auch die Überseebörsen.
Der deutsche Leitindex stieg gegen Mittag um 1,16 Prozent auf 24.107 Punkte, nachdem er am Freitag zeitweise noch bis auf 23.684 Zähler abgerutscht war. Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen zog am Montag um 1,65 Prozent an, damit notierte er an der runden Marke von 30.000 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,6 Prozent.
Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten am Freitag bereits dem US-Aktienmarkt wieder nach oben geholfen. Am Montagmorgen gaben zudem deutliche Kursgewinne in Asien Auftrieb, wo der japanische Nikkei so hoch stieg wie noch nie. Für Erleichterung sorgte dort, dass sich in Japan nun doch eine Regierungskoalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet.
Rüstungswerte sind nach einer sehr schwachen Vorwoche auf Erholungskurs. Für Rheinmetall etwa belief sich das Kursplus auf gut 4 Prozent. Rheinmetall profitierten dabei auch von einem weiteren Großauftrag. Hensoldt und Renk verteuerten sich jeweils um die 6 Prozent.
Im Fokus steht im Rüstungssektor zudem Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS , der am Montag einen erfolgreichen Börsenstart feierte. Nach 60 Euro zum Auftakt kletterten die vom Mutterkonzern Thyssenkrupp abgespaltenen Aktien bis auf fast 98 Euro, zuletzt kosteten sie rund 88 Euro. Im Rahmen der Abspaltung hatten Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 ihrer Aktien automatisch einen Anteilsschein an TKMS bekommen.
Der spanische Telefonkonzern Telefonica will laut einem Bericht des "Handelsblatt" sein Verhältnis zu seinem deutschen Rivalen 1&1 verbessern und führt dahingehend Gespräche. Konkret gehe es um eine mögliche Kooperation der ehemaligen Netzpartner Telefonica Deutschland und 1&1, hieß es unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Langfristig werde auch eine Übernahme erwogen. Die Aktienkurse von 1&1 und des Mutterkonzerns United Internet zogen um jeweils mehr als 7 Prozent an.
Eine Kaufempfehlung von Jefferies trieb die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic um 7,4 Prozent nach oben. Analyst Constantin Hesse schraubte das Kursziel auf 75 Euro hoch, sieht also noch reichlich Luft nach oben. Auch die Papiere von PVA Tepla profitierten von einem Analystenkommentar. Sie legten um mehr als 8 Prozent zu, nachdem die Experten der Investmentbank Oddo BHF im Rahmen ihres Ausblicks auf den Quartalsbericht Mitte November ein deutlich höheres Kursziel von 36 Euro angesetzt hatten./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 21,25 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,50 Mrd..
Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.
Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.
Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.
Bild: 5439_20251015173938_3086017084142cd96f7ee4652165a30761847c56
Da hat der Index mich aber schön verarscht, raus aus dem Up-Kanal und runter zum Downkanal, zumindest auf der oberen Kanallinie. Keine Ahnung warum ich die GDs (20iger und 30iger unter dem 50iger) heute morgen ignoriert habe. Mein aktueller cfd ist tiefrot, wenn ich den glatt stelle zum Handelsschluss, ist der bisherige Wochengewinn weg. Gier frisst Hirn, hätte mehrfach heute am Vormittag mit kleinem Verlust aussteigen können, aber nee, das fällt einem ja so schwer, zuzugeben das man auf der falschen Seite steht. Grrrrr..............................
Bild: 5439_20251015074421_chart DAX 15
Der Index generierte gestern im Abwärtskanal ein neues Wochentief, welches den Index bis runter zum 61iger retrace führte. Die 23945 wurden aber nicht erreicht, da die Bullen den Index am TT wieder nach oben geführt haben, sogar aus dem Abwärtskanal hinaus. Um 2434x liegt nun ein resist, welcher wohl im späteren Handel herausgenommen werden kann. Zuerst etwas down zur unteren Kanalkante des Aufwärtskanales, dann ab nach oben mit dem späteren Ziel, sich der oberen Kanalkante zu nähern. Da die GDs 20 und 30 unterhalb des 50igers liegen, können die Bären jederzeit eingreifen um den DAX nach unten aus dem Kanal fallen zu lassen. Heute halte ich das aber für unwahrscheinlich.