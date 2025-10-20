    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt L'Oreal nach Creed-Zukauf auf 'Neutral'

    • JPMorgan belässt L'Oreal auf "Neutral" bei 350 Euro.
    • L'Oreal erwirbt Parfummarke Creed von Kering.
    • Transaktion stärkt L'Oreals Position im Parfüm-Segment.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Kering im Bereich Luxus-Schönheit und Wellness mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Im Rahmen der Vereinbarungen erwerbe L'Oreal unter anderem die Parfummarke Creed, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Analystin sprach insgesamt von einer entscheidenden Transaktion, um die führende Position von L'Oreal im globalen Parfüm- und Nischensegment zu stärken. Sie sei mit insgesamt vier Milliarden Euro auch die bisher größte in der Unternehmensgeschichte von L'Oreal./rob/ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / BST

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan



    dpa-AFX
