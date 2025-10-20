JPMorgan belässt L'Oreal nach Creed-Zukauf auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Kering im Bereich Luxus-Schönheit und Wellness mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Im Rahmen der Vereinbarungen erwerbe L'Oreal unter anderem die Parfummarke Creed, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Analystin sprach insgesamt von einer entscheidenden Transaktion, um die führende Position von L'Oreal im globalen Parfüm- und Nischensegment zu stärken. Sie sei mit insgesamt vier Milliarden Euro auch die bisher größte in der Unternehmensgeschichte von L'Oreal./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / BST

