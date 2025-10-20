    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutsche Ärztelandschaft steht vor Wechselwelle

    Köln (ots) - Vier von fünf Ärzten in Deutschland befinden sich auf dem Sprung zu
    einem neuen Arbeitgeber. Einer der Auslöser für diese Wechselbewegung im
    deutschen Gesundheitswesen ist die derzeitige Krankenhausreform. Das ist ein
    Ergebnis des aktuellen "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025", der mit 3.132
    befragten Ärztinnen und Ärzte größten ärztebezogene Karrierestudie in
    Deutschland. Demnach sind derzeit 79,9 % der Ärzte hierzulande offen für einen
    Arbeitgeberwechsel. Während 16,5 % bereits aktiv nach einer neuen beruflichen
    Herausforderung suchen, schauen sich 30,1% eigenen Angaben zufolge zumindest
    gelegentlich um. Ein weiteres Drittel der Befragten sind passiv auf der Suche
    und geben an, offen für die Anfragen von Arbeitgebern zu sein. Gerade einmal
    20,1% der befragten Ärzte sind derzeit nicht wechselbereit.

    Ärztinnen und Ärzte befürchten schlechtere Arbeitsbedingungen durch KHVVG

    Einer der Treiber dieser unverkennbaren Wechselstimmung in der deutschen
    Ärzteschaft ist die Krankenhausreform. Denn mehr als ein Viertel der befragten
    Ärztinnen und Ärzte (25,8%) gibt an, dass diese die berufliche Wechselabsicht
    beeinflusse. Kern der aktuellen Krankenhausreform in Deutschland ist das
    Krankenhausversorgungsverbesserungs-gesetz (KHVVG), das am 1. Januar 2025 in
    Kraft getreten ist und bis 2029 umgesetzt werden soll. Insbesondere kleinere
    Häuser befürchten, dass sie aufgrund der Reform bestimmte Leistungen künftig
    nicht mehr anbieten können. Hintergrund der damit verbundenen
    Wechselbereitschaft ist allerdings nicht die Befürchtung der Ärzte und
    Ärztinnen, durch die Reform sei der aktuelle Arbeitsplatz in Gefahr - vielmehr
    gehen die meisten davon aus, dass sich ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern
    werden. Insgesamt gehen 22,7% aller Wechselbereiten davon aus, dass sich ihre
    Arbeitsbedingungen negativ entwickeln werden und sie daher einen neuen
    Arbeitgeber anstreben. Besonders Ober- und Chefärztinnen und -ärzte geben dies
    mit überdurchschnittlich hohen Prozentwerten von 38,6% beziehungsweise 29,1% als
    Begründung an.

    Dazu passt: In Stellenanzeigen schauen Ärztinnen und Ärzte vor allem auf
    Informationen rund um Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle. 58,0% geben dies als
    erste Präferenz an, wenn sie sich über alternative Jobs zu ihrem aktuellen
    informieren. Erst danach folgt das Gehalt (47,9%).

    Regionale Jobsuche im Mittelpunkt, aber etwa jede*r Sechste offen für das
    Ausland

    Besonders aktiv auf der Suche nach neuen Arbeitgebern sind vor allem
    Allgemeinmediziner , die auf eine aktive Wechselquote von 24,9% kommen sowie
    Nervenheilmediziner (19,3%) und Radiologinnen und Radiologen (18,7%). Was den
    Ort für die berufliche Neuorientierung betrifft, sind die meisten Ärtzinnen und
    Ärzte in der Nähe des eigenen Wohnorts orientiert. Mehr als zwei Drittel (69,3%)
    suchen in einem Umkreis von 100 Kilometern um ihr derzeitiges Zuhause. Immerhin
    17,7% sind allerdings auch bereit im Ausland zu praktizieren - 9,2% im deutschen
    Sprachraum wie der Schweiz oder Österreich, 8,5% auch international darüber
    hinaus.

    Über die Studie "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025"

    "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025" stellt die größte
    arbeitsmarktbezogene Befragung von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland dar. An
    der Online- und Printumfrage haben von Mai bis Juli 2025 3.132 angestellte
    Ärztinnen und Ärzte in Deutschland teilgenommen. Die Umfrage hat das
    Wissenschaftliche Institut für Presseforschung und Publikumsanalysen (WIP) im
    Auftrag von ÄRZTESTELLEN, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblattes
    durchgeführt. Das Deutsche Ärzteblatt ist das offizielle Organ von
    Bundesärztekammer sowie Kassenärztlicher Bundesvereinigung und die meistgelesene
    Fachzeitschrift für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. ÄRZTESTELLEN hat die
    Ergebnisse der Umfrage mit Stichprobenanalysen zu Stellenanzeigen für Ärztinnen
    und Ärzte ergänzt. Dazu wurden 800 Stellenanzeigen analysiert.

    Das Whitepaper zur Studie enthält weitere Zahlen, Analysen und Hintergründe
    sowie zehn Tipps für Arbeitgeber. Es steht kostenlos auf der Seite von
    ÄRZTESTELLEN zum Download bereit:
    https://aerztestellen.aerzteblatt.de/de/content/aerztebarometer-2025

    Über ÄRZTESTELLEN

    ÄRZTESTELLEN ist der Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts und eine der
    führenden Jobplattformen für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Ob im Deutschen
    Ärzteblatt oder online - ÄRZTESTELLEN zählt zu den reichweitenstärksten Kanälen
    für die ärztliche Zielgruppe. Die Plattform unterstützt Kliniken, MVZs, Praxen
    und weitere Arbeitgeber - von Gesundheitsämtern über Verbände bis hin zu
    Wirtschaftsunternehmen - bei der Gewinnung qualifizierter Ärztinnen und Ärzte
    und bietet Ärztinnen und Ärzten Orientierung im beruflichen Wandel.

    Pressekontakt:

    Sascha Theisen
    HR Präsenz
    mailto:st@hr-praesenz.de
    Tel.: 0175/2453512

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181255/6140863
    OTS: aerztestellen.de




    Verfasst von news aktuell
