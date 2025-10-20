Deutsche Ärztelandschaft steht vor Wechselwelle

Köln (ots) - Vier von fünf Ärzten in Deutschland befinden sich auf dem Sprung zu

einem neuen Arbeitgeber. Einer der Auslöser für diese Wechselbewegung im

deutschen Gesundheitswesen ist die derzeitige Krankenhausreform. Das ist ein

Ergebnis des aktuellen "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025", der mit 3.132

befragten Ärztinnen und Ärzte größten ärztebezogene Karrierestudie in

Deutschland. Demnach sind derzeit 79,9 % der Ärzte hierzulande offen für einen

Arbeitgeberwechsel. Während 16,5 % bereits aktiv nach einer neuen beruflichen

Herausforderung suchen, schauen sich 30,1% eigenen Angaben zufolge zumindest

gelegentlich um. Ein weiteres Drittel der Befragten sind passiv auf der Suche

und geben an, offen für die Anfragen von Arbeitgebern zu sein. Gerade einmal

20,1% der befragten Ärzte sind derzeit nicht wechselbereit.



Ärztinnen und Ärzte befürchten schlechtere Arbeitsbedingungen durch KHVVG





Einer der Treiber dieser unverkennbaren Wechselstimmung in der deutschen

Ärzteschaft ist die Krankenhausreform. Denn mehr als ein Viertel der befragten

Ärztinnen und Ärzte (25,8%) gibt an, dass diese die berufliche Wechselabsicht

beeinflusse. Kern der aktuellen Krankenhausreform in Deutschland ist das

Krankenhausversorgungsverbesserungs-gesetz (KHVVG), das am 1. Januar 2025 in

Kraft getreten ist und bis 2029 umgesetzt werden soll. Insbesondere kleinere

Häuser befürchten, dass sie aufgrund der Reform bestimmte Leistungen künftig

nicht mehr anbieten können. Hintergrund der damit verbundenen

Wechselbereitschaft ist allerdings nicht die Befürchtung der Ärzte und

Ärztinnen, durch die Reform sei der aktuelle Arbeitsplatz in Gefahr - vielmehr

gehen die meisten davon aus, dass sich ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern

werden. Insgesamt gehen 22,7% aller Wechselbereiten davon aus, dass sich ihre

Arbeitsbedingungen negativ entwickeln werden und sie daher einen neuen

Arbeitgeber anstreben. Besonders Ober- und Chefärztinnen und -ärzte geben dies

mit überdurchschnittlich hohen Prozentwerten von 38,6% beziehungsweise 29,1% als

Begründung an.



Dazu passt: In Stellenanzeigen schauen Ärztinnen und Ärzte vor allem auf

Informationen rund um Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle. 58,0% geben dies als

erste Präferenz an, wenn sie sich über alternative Jobs zu ihrem aktuellen

informieren. Erst danach folgt das Gehalt (47,9%).



Regionale Jobsuche im Mittelpunkt, aber etwa jede*r Sechste offen für das

Ausland



Besonders aktiv auf der Suche nach neuen Arbeitgebern sind vor allem

Allgemeinmediziner , die auf eine aktive Wechselquote von 24,9% kommen sowie

Nervenheilmediziner (19,3%) und Radiologinnen und Radiologen (18,7%). Was den

Ort für die berufliche Neuorientierung betrifft, sind die meisten Ärtzinnen und

Ärzte in der Nähe des eigenen Wohnorts orientiert. Mehr als zwei Drittel (69,3%)

suchen in einem Umkreis von 100 Kilometern um ihr derzeitiges Zuhause. Immerhin

17,7% sind allerdings auch bereit im Ausland zu praktizieren - 9,2% im deutschen

Sprachraum wie der Schweiz oder Österreich, 8,5% auch international darüber

hinaus.



Über die Studie "Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025"



"Ärztebarometer: Jobsuche & Karriere 2025" stellt die größte

arbeitsmarktbezogene Befragung von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland dar. An

der Online- und Printumfrage haben von Mai bis Juli 2025 3.132 angestellte

Ärztinnen und Ärzte in Deutschland teilgenommen. Die Umfrage hat das

Wissenschaftliche Institut für Presseforschung und Publikumsanalysen (WIP) im

Auftrag von ÄRZTESTELLEN, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblattes

durchgeführt. Das Deutsche Ärzteblatt ist das offizielle Organ von

Bundesärztekammer sowie Kassenärztlicher Bundesvereinigung und die meistgelesene

Fachzeitschrift für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. ÄRZTESTELLEN hat die

Ergebnisse der Umfrage mit Stichprobenanalysen zu Stellenanzeigen für Ärztinnen

und Ärzte ergänzt. Dazu wurden 800 Stellenanzeigen analysiert.



Das Whitepaper zur Studie enthält weitere Zahlen, Analysen und Hintergründe

sowie zehn Tipps für Arbeitgeber. Es steht kostenlos auf der Seite von

ÄRZTESTELLEN zum Download bereit:

https://aerztestellen.aerzteblatt.de/de/content/aerztebarometer-2025



Über ÄRZTESTELLEN



ÄRZTESTELLEN ist der Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts und eine der

führenden Jobplattformen für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Ob im Deutschen

Ärzteblatt oder online - ÄRZTESTELLEN zählt zu den reichweitenstärksten Kanälen

für die ärztliche Zielgruppe. Die Plattform unterstützt Kliniken, MVZs, Praxen

und weitere Arbeitgeber - von Gesundheitsämtern über Verbände bis hin zu

Wirtschaftsunternehmen - bei der Gewinnung qualifizierter Ärztinnen und Ärzte

und bietet Ärztinnen und Ärzten Orientierung im beruflichen Wandel.



Pressekontakt:



Sascha Theisen

HR Präsenz

mailto:st@hr-praesenz.de

Tel.: 0175/2453512



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181255/6140863

OTS: aerztestellen.de







