Kodiak erweitert MPD-Projekt strategisch durch Erwerb benachbarter Claims und startet Bodenprobenprogramm

20. Oktober 2025 – Vancouver, British Columbia – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute bekannt, dass es einen Kaufvertrag mit Eagle Plains Resources Ltd. („Eagle Plains“) über den Erwerb eines Claim-Pakets abgeschlossen hat, das an das zu 100 % im Besitz von Kodiak befindliche MPD-Projekt („MPD“) im Süden von British Columbia angrenzt, wodurch sich die Landbesitze des Unternehmens auf 357 Quadratkilometer erweitern. Die neu erworbenen Claims sind nun Teil des MPD-Nordwest-Projektgebiets, wo ein Bodenuntersuchungsprogramm initiiert wurde, um mehrere Ziele voranzutreiben.

Highlights:

- Die erworbenen Claims umfassen 13,1 Quadratkilometer und grenzen an das Gebiet MPD Northwest an. Darunter ist der 12,1 Quadratkilometer große Claim-Block Ketch, der strategisch günstig unmittelbar nördlich und entlang des Trends der Lagerstätte Ketchan liegt, einer großen mineralisierten Zone, die über 1800 mal 500 Meter bebohrt wurde und einen wichtigen Teil der ersten Mineralressourcenschätzung für MPD bildet (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2025). Abbildung 1

- Die Lagerstätte Ketchan steht in Zusammenhang mit einem nordwestlichen geophysikalischen Trend, der sich im Ketch-Claim-Paket fortsetzt. Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um festzustellen, ob entlang dieses Trends eine Erweiterung der Lagerstätte Ketchan vorhanden ist. Abbildung 2

- Die neu erworbenen Claims ermöglichen es Kodiak außerdem, seine Aktivitäten in anderen vielversprechenden Gebieten bei MPD Northwest auszuweiten, wo 24 bekannte Mineralvorkommen existieren, darunter sechs mit bedeutender porphyrischer Kupfer-Gold-Mineralisierung. Abbildung 1

- Derzeit wird ein geochemisches Bodenprogramm mit 2.000 Proben gestartet, um Ziele auf den MPD Northwest-Claims zu erkunden. Das Programm wird historische Vorkommen sowie VRIFY AI-Ziele und das Gebiet um die Lagerstätte Ketchan untersuchen und wird voraussichtlich im November abgeschlossen sein.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Die Strategie von Kodiak, den MPD-Bezirk in den letzten sieben Jahren zu konsolidieren, war entscheidend dafür, die kritische Masse zu erreichen, um dieses Projekt zu verwirklichen und zu zeigen, dass es das Potenzial hat, in Zukunft zu einer bedeutenden Mine zu werden. Der Erwerb des Ketch-Claim-Pakets ist ein logischer nächster Schritt, und ich freue mich, dass wir diese strategisch günstig gelegenen Claims sichern konnten, die möglicherweise eine Erweiterung unserer Ketchan-Lagerstätte beherbergen könnten. Ich freue mich auf die Ergebnisse des aktuellen Bodenprobenprogramms, das sich auf die Weiterentwicklung mehrerer vielversprechender Ziele im aussichtsreichen Gebiet MPD Northwest konzentriert.“