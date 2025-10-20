    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 111 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern dürfte am 7. November über ein ordentliches drittes Quartal berichten, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Umsatz, Auftragseingang und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) sollten um 8, 15 und 14 Prozent gestiegen sein./gl/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 97,00EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christophe Menard
    Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 112
    Kursziel alt: 111
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


