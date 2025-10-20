DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 111 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern dürfte am 7. November über ein ordentliches drittes Quartal berichten, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Umsatz, Auftragseingang und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) sollten um 8, 15 und 14 Prozent gestiegen sein./gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 97,00EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 112
Kursziel alt: 111
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
