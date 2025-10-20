BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos vor den am 11. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Seit dem Rekordhoch im August sei der Kurswert der Aktie um fast ein Viertel gesunken, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren befürchteten, dass der Wettbewerb durch die Einführung von KI-gesteuerten "Vibe-Coding"-Softwareplattformen das Wachstumspotenzial des Anbieters von Hosting- und Cloud-Dienstleistungen vernichten könnte, erklärte er. Doch Nutzer solcher Tools benötigten ebenfalls Hosting, wie die Partnerschaft von Lovable mit Ionos zeige./rob/ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 33,90EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



