Instant Group AG: EU-Börse stärkt Mittelstand mit Börsenmantel
Die INSTANT GROUP AG unterstützt die Einrichtung einer EU-Börse, um KMU den Zugang zu Kapital zu erleichtern und die europäischen Märkte zu verknüpfen.
Foto: adobe.stock.com
- Die INSTANT GROUP AG unterstützt den Vorschlag zur Einrichtung einer EU-Börse, um grenzüberschreitende Finanzierungen zu erleichtern.
- Eine EU-Börsenplattform könnte mittelständischen Unternehmen den Zugang zu Eigenkapital schneller und unkomplizierter ermöglichen.
- Der Einsatz von Börsenmänteln wird als strategischer Zugang zu Eigenkapital für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hervorgehoben.
- Wichtige Reformen wie das Zukunftsfinanzierungsgesetz und die Börsenmantelaktiengesellschaft sollen die Hürden für Kapitalmaßnahmen senken.
- Die INSTANT GROUP AG sieht die EU-Börse als Chance, die Kapitalmärkte Europas zu verknüpfen und die Finanzierung für KMU zu vereinfachen.
- Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert und bietet schnelle Börseneinführungen für Unternehmen an.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte