1&1 und United Internet ziehen an - Telefonica-Pläne treiben

Erdman schrieb 20.06.25, 13:01

Das sieht also so aus: 176,3 Mio Aktien; EK Konzern 6094 Mio €; EK AG 7012 Mio €

Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.



Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.



Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.

Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?

Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?

All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.



Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie

rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.

Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.