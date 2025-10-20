    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    1&1 und United Internet ziehen an - Telefonica-Pläne treiben

    Für Sie zusammengefasst
    • United Internet und 1&1 erreichen Jahreshöchststände.
    • Spekulationen über mögliche Übernahme durch Telefonica.
    • Gespräche sind früh, Scheitern nicht ausgeschlossen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 sind am Montag auf Jahreshöchststände geklettert. Dabei kosteten beide mit etwa 7 Prozent Kursplus so viel, wie seit 2022 nicht mehr. Für Auftrieb sorgten Spekulationen über die Pläne der spanischen Telefonica nach einem Bericht im "Handelsblatt".

    In Madrid werde langfristig sogar eine Übernahme von 1&1 erwogen, zitierte das Blatt zwei Insider. Die Gespräche zwischen den Unternehmen befänden sich in einem frühen Stadium, hieß es. Ein Scheitern der Pläne werde nicht ausgeschlossen. Ein Sprecher von United Internet wollte sich im "Handelsblatt" nicht zu Gesprächen mit Telefonica äußern. Der Aufbau eines eigenen Netzes von 1&1 komme aber voran. Telefonica wollte sich dem Bericht zufolge zu den Informationen nicht äußern.

    Einem Experten zufolge würde eine Übernahme von 1&1 für die Spanier durchaus Sinn machen - anders als eine Beteiligung an United Internet. Telefonica habe mit Übernahmen in Deutschland allerdings durchwachsene Erfolge erzielt, wenn man an Telefonica Deutschland denke. Und angesichts des hohen Schuldenstands dürften Befürchtung einer nötigen Kapitalerhöhung laut werden. Die Telefonica-Aktien stiegen am Montag in Madrid um gut zwei Prozent./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 21,40 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +4,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,51 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +8,01 %/+28,92 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
