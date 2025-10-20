localsearch Success Story
Arlequin Bar steigert Gästezahlen um ein Viertel
Zürich (ots) - In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner
der KMU in der Schweiz, berichtet Luis Nunes wie er mit einem neuen Web-Auftritt
mehr Online-Reservierungen und Gäste erhält.
Im Herzen von Sion hat sich die Restaurant-Bar Arlequin innerhalb kurzer Zeit zu
einer festen Grösse in der lokalen Gastroszene entwickelt. Das Team rund um
Inhaber Luis Nunes setzte dabei von Beginn an auf eine professionelle
Online-Präsenz, realisiert mit den digitalen Lösungen von localsearch.
Arlequin Bar ist eine der führenden Restaurant-Bars in Sion
Um schnell bekannt zu werden, beauftragte das Arlequin-Team
https://www.localsearch.ch/ mit der Entwicklung einer neuen Website und der
Optimierung des Online-Auftritts. Gäste finden das Lokal nun spielend leicht in
Google und Co., können direkt reservieren und ihre positiven Erlebnisse in
Bewertungen teilen. Der Erfolg lässt sich klar beziffern: Die Arlequin-Bar
(https://www.arlequinbar-resto.ch/) verzeichnet rund ein Viertel mehr Gäste und
hat sich zu einer der führenden Restaurant-Bars in Sion etabliert.
"Als wir Arlequin 2022 eröffneten, waren wir neu in der Gastroszene von Sion.
localsearch hat uns geholfen, sichtbarer zu werden. Heute kennt man uns: Die
Leute suchen uns, reservieren online und empfehlen uns weiter. Diesen Erfolg
spüren wir jeden Tag", sagt Luis Nunes.
Zielgerichtete Online-Strategie mit localsearch bringt mehr Gäste
Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Arlequin
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100086971404805) und localsearch ist
eine digitale Präsenz entstanden, die auf die Bedürfnisse des
Gastronomiebetriebs zugeschnitten ist. Neben der Website sorgen gezielte
Online-Massnahmen dafür, dass potenzielle Gäste die Restaurant-Bar schnell
finden und unkompliziert buchen können.
"Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie eine klare digitale Strategie KMU in
kurzer Zeit voranbringen kann", betont das Team von localsearch. Luis Nunes und
seine Mitarbeitenden haben nun die Freiheit, sich ganz auf das Erlebnis der
Gäste im Restaurant und an der Bar zu konzentrieren.
Über localsearch
https://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer
Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet
Buchungsplattformen ( https://www.local.ch/ , https://search.ch/ ,
https://www.renovero.ch/de/ ), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen
auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu
gewinnen.
Pressekontakt:
localsearch (Swisscom Directories AG)
Stefan Wyss, Head of Communications
T +41 58 262 76 82
mailto:stefan.wyss@localsearch.ch
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/6140909
OTS: localsearch
Chaecka schrieb 24.07.25, 13:49
mitdiskutieren »
28 Mrd. USD Gewinn in 3 Monaten. Das ist unfassbar!
Hier drückt gar nichts.
Ein Glück habe ich in den letzten Wochen aufgestockt. Das tröstet mich über andere Fehlgriffe (z.B. Verkauf GE Vernova, Kauf UNH) hinweg.
Falvon schrieb 29.06.25, 14:48
Ich glaube die Situation ist ein bisschen vergleichbar wie Meta vor ein paar Jahren als TikTok als ernstzunehmender Konkurrent aufkam.
Damals hatte Meta auf seinen Plattformen den Fokus eher auf Bild- und längeren Videoformaten, TikTok auf der anderen Seite hat schon immer auf Kurzvideos gesetzt.
Damals war die Stimmung bei Meta auch zeitweise schlecht, weil klar war, dass man ebenfalls auf Kurzvideos umsteigen muss aber diese zum damaligen Zeitpunkt schlechter zu monetarisieren waren und die Umstellung Investitionen erforderte.
Mittlerweile weiß man, dass Kurzvideos die Nutzerinteraktionen insgesamt gesteigert haben und somit die Produkte von Meta aufgewertet und noch mächtiger gemacht haben.
Bei Google ist es m.E. nach ähnlich, wir haben einen Konkurrenten (=z.B. OpenAI) mit einer neuen Art der Suche (=LLMs), auf die man reagieren muss. Das erfordert natürlich erstmal Investitionen und ist eine Umstellung, aber unterm Strich wird sich die Suche im Allgemeinen dadurch verbessern und zu mehr Nutzerinteraktion führen.
Ich habe auch wenig Bedenken, dass OpenAI Google den Rang abläuft. Google hat einfach enorme Vorteile dadurch, dass sie die KI in bereits etablierte Produkte einbinden können. Die GCP (=Google Cloud Plattform) mit den Gemini APIs ist auf Entwicklerseite momentan z.B. auch schwer im Kommen. Die Bewertung suggeriert, dass Google den KI Trend verpasst habe, aber das stimmt einfach nicht, Google mischt da ganz vorne mit und hat gute Karten, einer der Hauptprofiteure dieser Technologie zu werden.
Damals hatte Meta auf seinen Plattformen den Fokus eher auf Bild- und längeren Videoformaten, TikTok auf der anderen Seite hat schon immer auf Kurzvideos gesetzt.
Damals war die Stimmung bei Meta auch zeitweise schlecht, weil klar war, dass man ebenfalls auf Kurzvideos umsteigen muss aber diese zum damaligen Zeitpunkt schlechter zu monetarisieren waren und die Umstellung Investitionen erforderte.
Mittlerweile weiß man, dass Kurzvideos die Nutzerinteraktionen insgesamt gesteigert haben und somit die Produkte von Meta aufgewertet und noch mächtiger gemacht haben.
Bei Google ist es m.E. nach ähnlich, wir haben einen Konkurrenten (=z.B. OpenAI) mit einer neuen Art der Suche (=LLMs), auf die man reagieren muss. Das erfordert natürlich erstmal Investitionen und ist eine Umstellung, aber unterm Strich wird sich die Suche im Allgemeinen dadurch verbessern und zu mehr Nutzerinteraktion führen.
Ich habe auch wenig Bedenken, dass OpenAI Google den Rang abläuft. Google hat einfach enorme Vorteile dadurch, dass sie die KI in bereits etablierte Produkte einbinden können. Die GCP (=Google Cloud Plattform) mit den Gemini APIs ist auf Entwicklerseite momentan z.B. auch schwer im Kommen. Die Bewertung suggeriert, dass Google den KI Trend verpasst habe, aber das stimmt einfach nicht, Google mischt da ganz vorne mit und hat gute Karten, einer der Hauptprofiteure dieser Technologie zu werden.
BörsenVeteran schrieb 29.04.25, 07:14
Warum ich gerade jetzt massiv auf Alphabet setze?
Viele sehen nur die letzten Quartalszahlen – ich sehe das große Ganze.
Ja, vielleicht waren die Zahlen nicht perfekt. Aber Unternehmen wie Alphabet definiert man nicht durch ein Quartal, sondern durch das, was sie langfristig bauen:
Eine Infrastruktur für die Zukunft der Welt.
Alphabet ist mehr als nur Google.
Es ist KI, Cloud, autonomes Fahren (Waymo), Gesundheitstechnologie (Verily), Quantum Computing, nachhaltige Energie – echte Zukunftsmärkte!
KI ist kein Hype für Alphabet – sie IST Alphabet.
Mit Gemini, DeepMind und ihrer massiven Rechenpower sitzt Alphabet auf einem Schatz, der in den kommenden Jahren Milliarden an Wert entfesseln wird.
Die Cashcow Google Search ist nicht am Ende – sie wird neu geboren.
Suchmaschinen wandeln sich, ja – aber wer, wenn nicht Alphabet, besitzt die Daten, die Infrastruktur und die Innovationskraft, um auch in der KI-getriebenen Suchwelt führend zu bleiben?
Hundert Milliarden Dollar Cash auf der Bank. Alphabet muss niemanden fragen, ob sie in die Zukunft investieren dürfen – sie tun es einfach.
Und genau deshalb investiere ich jetzt, wenn andere nervös sind.
Ich kaufe Innovation, Weitsicht und die Fähigkeit, Märkte neu zu erschaffen.
Ich kaufe einen der größten Moats (Burggräben) der Unternehmenswelt.
Wahre Investoren bauen Vermögen auf, wenn andere zweifeln.
Alphabet ist nicht das Unternehmen eines Quartals – es ist das Unternehmen einer Generation.
Meine persönliche Meinung: STRONG BUY
