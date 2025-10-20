    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Arlequin Bar steigert Gästezahlen um ein Viertel

    Zürich (ots) - In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner
    der KMU in der Schweiz, berichtet Luis Nunes wie er mit einem neuen Web-Auftritt
    mehr Online-Reservierungen und Gäste erhält.

    Im Herzen von Sion hat sich die Restaurant-Bar Arlequin innerhalb kurzer Zeit zu
    einer festen Grösse in der lokalen Gastroszene entwickelt. Das Team rund um
    Inhaber Luis Nunes setzte dabei von Beginn an auf eine professionelle
    Online-Präsenz, realisiert mit den digitalen Lösungen von localsearch.

    Arlequin Bar ist eine der führenden Restaurant-Bars in Sion

    Um schnell bekannt zu werden, beauftragte das Arlequin-Team
    https://www.localsearch.ch/ mit der Entwicklung einer neuen Website und der
    Optimierung des Online-Auftritts. Gäste finden das Lokal nun spielend leicht in
    Google und Co., können direkt reservieren und ihre positiven Erlebnisse in
    Bewertungen teilen. Der Erfolg lässt sich klar beziffern: Die Arlequin-Bar
    (https://www.arlequinbar-resto.ch/) verzeichnet rund ein Viertel mehr Gäste und
    hat sich zu einer der führenden Restaurant-Bars in Sion etabliert.

    "Als wir Arlequin 2022 eröffneten, waren wir neu in der Gastroszene von Sion.
    localsearch hat uns geholfen, sichtbarer zu werden. Heute kennt man uns: Die
    Leute suchen uns, reservieren online und empfehlen uns weiter. Diesen Erfolg
    spüren wir jeden Tag", sagt Luis Nunes.

    Zielgerichtete Online-Strategie mit localsearch bringt mehr Gäste

    Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Arlequin
    (https://www.facebook.com/profile.php?id=100086971404805) und localsearch ist
    eine digitale Präsenz entstanden, die auf die Bedürfnisse des
    Gastronomiebetriebs zugeschnitten ist. Neben der Website sorgen gezielte
    Online-Massnahmen dafür, dass potenzielle Gäste die Restaurant-Bar schnell
    finden und unkompliziert buchen können.

    "Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie eine klare digitale Strategie KMU in
    kurzer Zeit voranbringen kann", betont das Team von localsearch. Luis Nunes und
    seine Mitarbeitenden haben nun die Freiheit, sich ganz auf das Erlebnis der
    Gäste im Restaurant und an der Bar zu konzentrieren.

    Über localsearch

    https://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer
    Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet
    Buchungsplattformen ( https://www.local.ch/ , https://search.ch/ ,
    https://www.renovero.ch/de/ ), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen
    auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu
    gewinnen.

    Pressekontakt:

    localsearch (Swisscom Directories AG)
    Stefan Wyss, Head of Communications
    T +41 58 262 76 82
    mailto:stefan.wyss@localsearch.ch

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/6140909
    OTS: localsearch


