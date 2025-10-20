Bertrandt erhält Bosch Global Supplier Award 2025 / Auszeichnung für langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit (FOTO)
Ehningen (ots) - Bertrandt wurde mit dem renommierten Bosch Global Supplier
Award 2025 für herausragende Lieferantenleistungen in der Kategorie "Indirekter
Einkauf" ausgezeichnet. Damit gehört Bertrandt zum exklusiven Kreis der besten
Lieferanten des internationalen Technologie- und Dienstleistungsunternehmens
Bosch, die weltweit aus mehreren tausend Unternehmen als Preisträger
hervorgehen.
Als Dienstleister legt Bertrandt großen Wert auf eine langjährige und
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Bertrandt mit
Bosch zusammen. Gemeinsam konnten die beiden Unternehmen schon viele Projekte
erfolgreich umsetzen. In diesem Jahr hat Bosch Bertrandt mit einem globalen
Lieferantenpreis in der Kategorie "Indirekter Einkauf" ausgezeichnet. Die
Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und würdigt besonders die konsequente
Priorisierung von Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit und Innovation in der
Zusammenarbeit.
"Es hat für uns eine große Bedeutung, aus mehreren tausend Lieferanten weltweit
in diesem Jahr mit dem Bosch Global Supplier Award ausgezeichnet worden zu sein.
Das unterstreicht die Qualität unserer Dienstleistungen und zeigt unsere breite
Lösungskompetenz sowie die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Bosch.
Wir werden auch künftig alles daransetzen, gemeinsam innovative und nachhaltige
Projekte zusammen mit Bosch voranzutreiben," betont Michael Lücke, Mitglied des
Bertrandt Vorstands.
Gemeinsam mit den beteiligten Projektteams der letzten Jahre sowie dem Sales
Team, steht der Bertrandt Key Account Manager, Ulrich Schatz, seit vielen Jahren
für die effiziente und zielgerichtete Entwicklung der Kundenbeziehung. "Gerade
vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ist die
Auszeichnung ein starkes, motivierendes Signal für die Wertschätzung und das
Vertrauen in Bertrandt und ergänzt damit unseren seit 2019 bestehenden Status
als Vorzugslieferant von Bosch", so Ulrich Schatz.
Straßenkoeter schrieb 22.07.25, 20:06
Das letzte Mal wurde trotz blutroter Halbjahreszahlen der Kurs noch durch diverse Roadshows gestützt. Der hohe Auftragsbestand ist ohne Relevanz, da keine Verpflichtung der Kunden zur Abnahme besteht. Bertrandt ist einseitig von der Automobilbranche abhängig. 80% Automobil. Der fette negative Freecashflow schlägt sich deutlich negativ auf das Eigenkapital nieder. Indirekt dürfte Bertrandt die Zölle voll zu spüren bekommen. Besserung ist nicht in Sicht. Bertrandt hat verpasst sich breiter aufzustellen.mitdiskutieren »
Swiftnick schrieb 15.05.25, 15:53
Mit der aktuellen Gewinnwarnung dürfte klar sein, dass auch das laufende Quartal mies ausfällt. Der Kurs könnte also noch deutlich nachgeben.mitdiskutieren »
Boersenhaendler74 schrieb 13.02.25, 16:07
Ergebnisoptimierungsprogramm zeigt erste Wirkung / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 1. Quartal 2024/2025mitdiskutieren »
