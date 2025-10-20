Bertrandt erhält Bosch Global Supplier Award 2025 / Auszeichnung für langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit (FOTO)

Ehningen (ots) - Bertrandt wurde mit dem renommierten Bosch Global Supplier

Award 2025 für herausragende Lieferantenleistungen in der Kategorie "Indirekter

Einkauf" ausgezeichnet. Damit gehört Bertrandt zum exklusiven Kreis der besten

Lieferanten des internationalen Technologie- und Dienstleistungsunternehmens

Bosch, die weltweit aus mehreren tausend Unternehmen als Preisträger

hervorgehen.



Als Dienstleister legt Bertrandt großen Wert auf eine langjährige und

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Bertrandt mit

Bosch zusammen. Gemeinsam konnten die beiden Unternehmen schon viele Projekte

erfolgreich umsetzen. In diesem Jahr hat Bosch Bertrandt mit einem globalen

Lieferantenpreis in der Kategorie "Indirekter Einkauf" ausgezeichnet. Die

Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und würdigt besonders die konsequente

Priorisierung von Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit und Innovation in der

Zusammenarbeit.







in diesem Jahr mit dem Bosch Global Supplier Award ausgezeichnet worden zu sein.

Das unterstreicht die Qualität unserer Dienstleistungen und zeigt unsere breite

Lösungskompetenz sowie die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Bosch.

Wir werden auch künftig alles daransetzen, gemeinsam innovative und nachhaltige

Projekte zusammen mit Bosch voranzutreiben," betont Michael Lücke, Mitglied des

Bertrandt Vorstands.



Gemeinsam mit den beteiligten Projektteams der letzten Jahre sowie dem Sales

Team, steht der Bertrandt Key Account Manager, Ulrich Schatz, seit vielen Jahren

für die effiziente und zielgerichtete Entwicklung der Kundenbeziehung. "Gerade

vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ist die

Auszeichnung ein starkes, motivierendes Signal für die Wertschätzung und das

Vertrauen in Bertrandt und ergänzt damit unseren seit 2019 bestehenden Status

als Vorzugslieferant von Bosch", so Ulrich Schatz.



Pressekontakt:



Bertrandt AG

Birkensee 1

71139 Ehningen



Julia Schmid

Corporate Communications

Mobil: +49 (0)16098628706

E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com

http://www.bertrandt.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6140911

OTS: Bertrandt AG





