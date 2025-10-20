    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBertrandt AktievorwärtsNachrichten zu Bertrandt
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bertrandt erhält Bosch Global Supplier Award 2025 / Auszeichnung für langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit (FOTO)

    Ehningen (ots) - Bertrandt wurde mit dem renommierten Bosch Global Supplier
    Award 2025 für herausragende Lieferantenleistungen in der Kategorie "Indirekter
    Einkauf" ausgezeichnet. Damit gehört Bertrandt zum exklusiven Kreis der besten
    Lieferanten des internationalen Technologie- und Dienstleistungsunternehmens
    Bosch, die weltweit aus mehreren tausend Unternehmen als Preisträger
    hervorgehen.

    Als Dienstleister legt Bertrandt großen Wert auf eine langjährige und
    vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Bertrandt mit
    Bosch zusammen. Gemeinsam konnten die beiden Unternehmen schon viele Projekte
    erfolgreich umsetzen. In diesem Jahr hat Bosch Bertrandt mit einem globalen
    Lieferantenpreis in der Kategorie "Indirekter Einkauf" ausgezeichnet. Die
    Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und würdigt besonders die konsequente
    Priorisierung von Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit und Innovation in der
    Zusammenarbeit.

    "Es hat für uns eine große Bedeutung, aus mehreren tausend Lieferanten weltweit
    in diesem Jahr mit dem Bosch Global Supplier Award ausgezeichnet worden zu sein.
    Das unterstreicht die Qualität unserer Dienstleistungen und zeigt unsere breite
    Lösungskompetenz sowie die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Bosch.
    Wir werden auch künftig alles daransetzen, gemeinsam innovative und nachhaltige
    Projekte zusammen mit Bosch voranzutreiben," betont Michael Lücke, Mitglied des
    Bertrandt Vorstands.

    Gemeinsam mit den beteiligten Projektteams der letzten Jahre sowie dem Sales
    Team, steht der Bertrandt Key Account Manager, Ulrich Schatz, seit vielen Jahren
    für die effiziente und zielgerichtete Entwicklung der Kundenbeziehung. "Gerade
    vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ist die
    Auszeichnung ein starkes, motivierendes Signal für die Wertschätzung und das
    Vertrauen in Bertrandt und ergänzt damit unseren seit 2019 bestehenden Status
    als Vorzugslieferant von Bosch", so Ulrich Schatz.

    Pressekontakt:

    Bertrandt AG
    Birkensee 1
    71139 Ehningen

    Julia Schmid
    Corporate Communications
    Mobil: +49 (0)16098628706
    E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com
    http://www.bertrandt.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6140911
    OTS: Bertrandt AG


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bertrandt - 523280 - DE0005232805

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bertrandt. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bertrandt erhält Bosch Global Supplier Award 2025 / Auszeichnung für langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit (FOTO) Bertrandt wurde mit dem renommierten Bosch Global Supplier Award 2025 für herausragende Lieferantenleistungen in der Kategorie "Indirekter Einkauf" ausgezeichnet. Damit gehört Bertrandt zum exklusiven Kreis der besten Lieferanten des internationalen …