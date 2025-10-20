BARCLAYS stuft AIXTRON auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles kappte nach den Eckdaten zum dritten Quartal am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller. Die Erholung bleibe schwierig./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 12,70EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.
