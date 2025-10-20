Aktie viel zu teuer? Warum Siemens Energy nicht mit GE Vernova mithalten kann

Mit der Aufspaltung von General Electric schienen die Münchener einen echten und vor allem vergleicharen Konkurrenten in GE Vernova gefunden zu haben. Ein von Analysten und Anlegern gerne genommes Argument für die Siemens-Energy-Rallye war und ist die anhaltende Unterbewertung der Aktie gegenüber den Papieren von Vernova.

In den vergangenen zwei Jahren war die Siemens-Energy-Aktie eine der größten Erfolgsgeschichten am deutschen Aktienmarkt. Während der Kurs im Herbst 2023 noch bei 10 Euro vor sich herdümpelte, konnte in diesem Sommer erstmals die Marke von 100 Euro geknackt werden.

Doch die Analysten von Bernstein warnen: Es gibt klare strukturelle Unterschiede, die für einen Siemens-Energy-Abschlag sprechen – und die Aktie hat aus Sicht der Analysten noch erhebliches Abwärtspotenzial. Die Analysten bestätigen ihre Underperform-Einschätzung mit einem Kursziel von 37 Euro – ein kräftiges Abwärtspotenzial von 64 Prozent.

Siemens Energy wird derzeit mit rund 13-fachem erwarteten EBITDA, 1,8-fachem Umsatz und 25-fachem KGV gehandelt – das entspricht respektive 47, 50 und 31 Prozent unter den Werten von US-Konkurrent GE Vernova.

Selbst im europäischen Vergleich liegt Siemens Energy nur leicht unter den Benchmarks, aber die Lücke zu GE Vernova ist historisch eng und in den letzten Monaten um rund 35 Prozent geschrumpft. Bernstein warnt jedoch: Die fundamentalen Unterschiede rechtfertigen einen tieferen Abschlag.

Ein zentraler Punkt ist die geringere Gas-Turbinen-Exposition: Siemens Energy erzielt nur 31 Prozent seines Umsatzes hiermit, GE Vernova 41 Prozent. Gas-Turbinen sind ein Schlüsselbereich mit hoher Nachfrage und starkem Aftermarket-Potenzial – ein klarer Vorteil für GE Vernova. Auch der US-Markt ist bei Siemens Energy unterrepräsentiert (20 vs. 42 Prozent), während die Windenergieprojekte weiterhin das Geschäft belasten: Die Margen liegen bei -10 Prozent, bei GE Vernova bei -5 Prozent. Hinzu kommen hohe Cash-Abflüsse, etwa für den Rückkauf indischer Energieanlagen von der Konzermutter Siemens im Jahr 2028. Hierfür dürften 4,4 Milliarden Euro fällig werden.

Auch bei den Ausschüttungen liegt Siemens Energy weit zurück: Nur rund 1,8 Prozent des Umsatzes fließen an Aktionäre, bei GE Vernova sind es etwa 9 Prozent. Entsprechend fällt der ROIC negativ aus (-4,2 vs. -0,2 Prozent). Bernstein folgert, dass Siemens Energy strukturell weniger attraktiv ist und ein Abschlag von 30 bis 40 Prozent gegenüber GE Vernova gerechtfertigt erscheint.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 106,94 € , was eine Steigerung von +4,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer