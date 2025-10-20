    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCliq Digital AktievorwärtsNachrichten zu Cliq Digital

    GNW-Adhoc

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • CLIQ Digital erwartet Umsatz von ca. 120 Mio. EUR.
    • EBITDA für Q3 2025 voraussichtlich bei -2 Mio. EUR.
    • Schwierigkeiten mit Kartensystemen belasten Ergebnisse.
    GNW-Adhoc - CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ^CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen
    20. Oct 2025 / 12:21 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung
    Veröffentlichung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen
    Düsseldorf, 20. Oktober 2025 - Auf Grundlage der vorläufigen Finanzergebnisse des CLIQ Konzerns für das 3. Quartal 2025 geht die CLIQ Digital AG (?CLIQ Digital" oder die ?Gesellschaft") davon aus, dass sich die Umsatzerlöse des Konzerns für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 voraussichtlich auf ca. 120 Millionen EUR und das EBITDA auf ca. minus 2 Millionen EUR belaufen werden. Die Gesellschaft kann nicht ausschließen, dass diese Ergebnisse hinter den Erwartungen der Marktteilnehmer zurückbleiben. Hintergrund für die schwache Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2025 sind die mit Ad-hoc-Meldung vom 5. August 2025 bekanntgegebenen Schwierigkeiten mit bestimmten Betreibern von Kartensystemen und Acquiring-Banken.
    Kontakt
    CLIQ Digital AG
    Sebastian McCoskrie
    Leiter Investor Relations
    Grünstraße 8
    40212 Düsseldorf, Deutschland
    +49 151 52043659
    s.mccoskrie@cliqdigital.com
    Ende der Insiderinformation
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Sprache |Deutsch | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Unternehmen|CLIQ Digital AG | | | | | |Grünstraße 8 | | | | | |40212 Düsseldorf | | | | | |Germany | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Telefon |+49 211 9350 706 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Fax |+49 211 9350150 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |E-Mail |investors@cliqdigital.com | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Internet |https://cliqdigital.com/ | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |LEI |5299000KAU5HBSUPV421 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Börsen |? DE000A35JS40, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Freiverkehr, A35JS4; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A35JS4; DE - | | |Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A35JS4; DE - | | |Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse | | |München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse | | |Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse | | |Düsseldorf, Quotrix Open Market, A35JS4; DE - Tradegate Exchange, | | |Regulated market, A35JS4; | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Indices |Scale All Share (Kursindex), DAXsector All Retail (Kurs), | | |DAXsubsector All Retail, Internet (Kurs), DAXsector All Retail | | |(Performance) DAXsubsector All Retail, Internet (Performance), | | |Scale 30, MSCI World Micro Cap | +-----------+------------------------------------------------------------------+ Â°

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cliq Digital Aktie

    Die Cliq Digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,91 % und einem Kurs von 2,23 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cliq Digital Aktie um -6,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,69 %.

    Cliq Digital zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Cliq Digital - A35JS4 - DE000A35JS40

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Cliq Digital. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GNW-Adhoc CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen ^CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen 20. Oct 2025 / 12:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation …