Berenberg senkt Ziel für Evonik auf 15 Euro - 'Hold'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 14,77 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +4,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,87 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +1,69 %/+35,59 % bedeutet.