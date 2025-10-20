ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Evonik auf 15 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Evonik-Kursziel auf 15 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz schwacher Indikatoren.
- Chemiebereich zeigt weiterhin schwache Preis- und Volumina.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gesamtwirtschaftliche Indikatoren für Preise und Volumina im Chemiebereich seien auch im Oktober schwach geblieben, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. In seiner jüngsten Abstufung der BASF-Aktie seien derlei Indikatoren, etwa die schwache deutsche Industrieproduktion und der Anstieg der chinesischen Chemieexporte nach Europa, enthalten. Für den Spezialchemiekonzern Evonik indes habe er seine Schätzungen bislang nicht deutlich genug gekappt, was er nun nachgeholt habe./rob/ck/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 14,77 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +4,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,87 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +1,69 %/+35,59 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 15 Euro
Seit Wochen geht es hier mit dem Kurs Abwärts. Von den ganzen Chemieaktien hat es bislang nur die Evonik geschafft, jede Woche ein neues Allzeittief zu generieren. So etwas kennt man eigentlich nur von Schrottaktien. Eine Solvay, Clariant oder auch BASF wären die besseren Alternativen zu Evonik gewesen.
Das einzige, was Evonik hilft, ist die Rückkehr zu profitablem Wachstum. Um das zu erreichen, müssen die Strukturen verschlankt und alle Prozesse optimiert werden. Abbau der internen Bürokratie. Auch muss der Fokus auf Innovation gelegt werden, damit Evonik neue Absatzmärkte für margenstarke Spezialchemikalien erobern kann.
ich muss ja im konjunktiv schreiben, ok für dich möglichkeitsform, du weißt ja schon vorher wie es kommen wird, du hast ja die kristallkugel 2.0 deluxe. mir fehlt einfach dieses allentscheidene equipment.