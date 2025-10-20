Cherry SE: Vorläufige Q3 2025 Finanzzahlen veröffentlicht!
Cherry SE überrascht mit unerwarteten Finanzzahlen für das dritte Quartal 2025. Der Umsatz stieg auf 24,7 Mio. Euro, während sich die EBITDA-Marge auf -10,5 % verbesserte. Trotz positiver Entwicklungen bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück. Der Vorstand erwägt nun, die Jahresprognose anzupassen.
Foto: Cherry SE
- Cherry SE veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2025.
- Der Konzernumsatz beträgt 24,7 Mio. Euro, im Vergleich zu 22,6 Mio. Euro im Q3 2024.
- Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge liegt bei -10,5 %, verbessert gegenüber -13,7 % im Vorjahr.
- Umsatz und EBITDA-Marge übertreffen die Vorjahreszahlen, bleiben jedoch unter den eigenen Erwartungen.
- Der Vorstand prüft, ob und in welchem Umfang die Gesamtjahresprognose angepasst werden muss.
- Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge ist im Geschäftsbericht 2024 der Cherry SE zu finden.
Der nächste wichtige Termin, vorläufige Ergebnisse zum dritten Quartal 2025, bei Cherry ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Cherry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5960EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
