Intuitive Surgical: Jetzt Rebound-Chance vor den Earnings?

Am Dienstag bringt das Techunternehmen Intuitive Surgical seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal bekannt. Es wird dabei ein Umsatz von 2,41 Milliarden US-Dollar erwartet. Dies entspräche einer Steigerung zum Vorjahr um rund 18,3 Prozent.

Trotz des starken Wachstums springen die Anteilsscheine nicht so richtig an in diesem Jahr. Auch mit positiven Nachrichten. Denn Intuitive Surgical hat im Oktober 2025 das größte Trainingszentrum für robotergestützte Chirurgie in Großbritannien eröffnet.

Das neue Zentrum in Winnersh Triangle/Berkshire soll Tausenden von Chirurgen Schulungen anbieten und damit die britische Gesundheitsstrategie unterstützen, bis 2035 jährlich 500.000 robotergestützte Operationen durchzuführen.

Zudem gab Intuitive Surgical Angfang Oktober bekannt, die Integration von KI und fortschrittlicher Bildgebung im Ion Endoluminal System erweitert zu haben. Diese Entwicklung zielt darauf ab, die Präzision und Effizienz in der minimalinvasiven Chirurgie weiter zu steigern, also auch KI gewinnbringend ins Geschäftsmodell zu integrieren.

Die technischen Indikatoren der Aktie für das innovative Robotech-Unternehmen weisen derzeit auf verkaufen. So liegt beispielsweise der MACD-Indikator (Moving Averages Convergence Divergence) von Intuitive Surgical bei - 4,55. Auch bewegen sich die Anteilsscheine unter den gleitenden 20 und 50-Tage-Durchschnitten: Das übt zusätzlichen Druck auf die Papiere aus.

Damit bleiben die Anteilsscheine von Intuitive Surgical ein Außenseiter-Tipp vor den Earnings. Experten sehen eine wichtige Widerstandszone bei rund 440 US-Dollar. Momentan notiert die Aktie damit nur rund 1,13 Prozent unter dieser Zone. Sollten die Geschäftszahlen am Dienstag überzeugen, so sollte dies Gelegenheit geben, den Wert der Aktie zu überdenken.

Auch Baird hat die Aktie zuletzt positiv mit einem Kauf-Rating bewertet. Der Zielpreis wird mit 536 US-Doller angegeben. Das ergibt ein Potenzial von rund 20 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 390,6EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.

