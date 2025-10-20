    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntuitive Surgical AktievorwärtsNachrichten zu Intuitive Surgical

    Vor den Zahlen

    825 Aufrufe 825 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intuitive Surgical: Jetzt Rebound-Chance vor den Earnings?

    Intuitive Surgical ist ein innovatives US-Unternehmen und arbeitet im Bereich robotergestützter Chirurgie erfolgreich. Doch die Aktie ließ zuletzt Federn. Am Dientag sind Earnings: Zeit für den Turnaround?

    Für Sie zusammengefasst
    • Intuitive Surgical: Umsatzprognose 2,41 Mrd. USD.
    • Neues Trainingszentrum in UK eröffnet, 500.000 OPs/Jahr.
    • Aktie unter Druck, Kauf-Rating mit Ziel 536 USD.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Vor den Zahlen - Intuitive Surgical: Jetzt Rebound-Chance vor den Earnings?
    Foto: Christian Charisius/dpa

    Am Dienstag bringt das Techunternehmen Intuitive Surgical seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal bekannt. Es wird dabei ein Umsatz von 2,41 Milliarden US-Dollar erwartet. Dies entspräche einer Steigerung zum Vorjahr um rund 18,3 Prozent.

    Das bereinigte Ergebnis wird mit 1,99 US-Dollar je Anteilsschein prognostiziert. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Intuitive Surgical!
    Long
    417,93€
    Basispreis
    3,41
    Ask
    × 11,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    470,64€
    Basispreis
    3,45
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des starken Wachstums springen die Anteilsscheine nicht so richtig an in diesem Jahr. Auch mit positiven Nachrichten. Denn Intuitive Surgical hat im Oktober 2025 das größte Trainingszentrum für robotergestützte Chirurgie in Großbritannien eröffnet.

    Das neue Zentrum in Winnersh Triangle/Berkshire soll Tausenden von Chirurgen Schulungen anbieten und damit die britische Gesundheitsstrategie unterstützen, bis 2035 jährlich 500.000 robotergestützte Operationen durchzuführen. 

    Zudem gab Intuitive Surgical Angfang Oktober bekannt, die Integration von KI und fortschrittlicher Bildgebung im Ion Endoluminal System erweitert zu haben. Diese Entwicklung zielt darauf ab, die Präzision und Effizienz in der minimalinvasiven Chirurgie weiter zu steigern, also auch KI gewinnbringend ins Geschäftsmodell zu integrieren.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die technischen Indikatoren der Aktie für das innovative Robotech-Unternehmen weisen derzeit auf verkaufen. So liegt beispielsweise der MACD-Indikator (Moving Averages Convergence Divergence) von Intuitive Surgical bei - 4,55. Auch bewegen sich die Anteilsscheine unter den gleitenden 20 und 50-Tage-Durchschnitten: Das übt zusätzlichen Druck auf die Papiere aus.

    Damit bleiben die Anteilsscheine von Intuitive Surgical ein Außenseiter-Tipp vor den Earnings. Experten sehen eine wichtige Widerstandszone bei rund 440 US-Dollar. Momentan notiert die Aktie damit nur rund 1,13 Prozent unter dieser Zone. Sollten die Geschäftszahlen am Dienstag überzeugen, so sollte dies Gelegenheit geben, den Wert der Aktie zu überdenken.

    Auch Baird hat die Aktie zuletzt positiv mit einem Kauf-Rating bewertet. Der Zielpreis wird mit 536 US-Doller angegeben. Das ergibt ein Potenzial von rund 20 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 390,6EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 407,93$, was einem Rückgang von -9,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vor den Zahlen Intuitive Surgical: Jetzt Rebound-Chance vor den Earnings? Intuitive Surgical ist ein innovatives US-Unternehmen und arbeitet im Bereich robotergestützter Chirurgie erfolgreich. Doch die Aktie ließ zuletzt Federn. Am Dientag sind Earnings: Zeit für den Turnaround?