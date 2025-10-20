Schönbrunn TASC bildet Cybersecurity-Experten von morgen aus

Leonberg (ots) - Mit dem Cybersecurity Oktoberfest hat die Leonberger Schönbrunn

TASC GmbH über 100 KI- und Cybersecurity-Experten aus ganz Deutschland zum

Austausch und Dialog zusammengetrommelt. Künftige Talente und erfahrene Experten

finden bei Schönbrunn Zugang zu umfassendem Know-how, praxisnahen Lösungen und

weltweit anerkannten Zertifikaten im Bereich Cyber- und Datensicherheit.



"Unsere Mission ist klar und ambitioniert", sagt Nouha Schönbrunn, Mitgründerin

und Geschäftsführerin der Schönbrunn TASC GmbH. "Wir möchten Fach- und

Führungskräfte befähigen, die wachsenden Herausforderungen der Cybersicherheit

souverän zu meistern, Risiken realistisch einzuschätzen und für ihre Unternehmen

fundierte Entscheidungen zu treffen."





Schließlich schreiten Digitalisierung und KI unaufhaltsam voran, und

gleichzeitig wachsen die Bedrohungen durch Cyberangriffe stetig. Es ist

notwendig, sich intensiv mit neuen Technologien und gesetzlichen Vorgaben, wie

beispielsweise NIS2, auseinanderzusetzen und sich für den Ernstfall bestmöglich

zu wappnen.



Formate wie das Cybersecurity-Oktoberfest im Business Club Stuttgart am Schloss

Solitude spielen hier eine wichtige Rolle, da sie Experten eine Plattform für

Austausch und Vernetzung bieten. "Echte Sicherheit entsteht nicht in Silos,

sondern im Gespräch", davon ist das Ehepaar Jan und Nouha Schönbrunn überzeugt.



Akademie für Cybersecurity



"Wir sind nicht nur Experten, die Systeme und unsere Kunden schützen, sondern

auch die Akademie für Daten- und Cybersicherheit, in der wir Fach- und

Führungskräfte umfassend ausbilden und auf die dynamischen Herausforderungen der

Cyberwelt vorbereiten", sagt Schönbrunn. Seit Gründung des Unternehmens haben

sich bei Schönbrunn TASC über 100 Unternehmen aus- und fortgebildet.



Das Unternehmen bietet die gesamte Palette der relevanten Trainings und

Zertifizierungsprüfungen der Technologiebranche. Als erste international

akkreditierte Trainingsorganisation in Baden-Württemberg sind wir Partner vieler

renommierter Institute wie ISACA, ISC2 und CompTIA und gelten im Bildungssektor

als Goldstandard für weltweit anerkannte Zertifikate.



