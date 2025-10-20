    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Schönbrunn TASC bildet Cybersecurity-Experten von morgen aus

    Leonberg (ots) - Mit dem Cybersecurity Oktoberfest hat die Leonberger Schönbrunn
    TASC GmbH über 100 KI- und Cybersecurity-Experten aus ganz Deutschland zum
    Austausch und Dialog zusammengetrommelt. Künftige Talente und erfahrene Experten
    finden bei Schönbrunn Zugang zu umfassendem Know-how, praxisnahen Lösungen und
    weltweit anerkannten Zertifikaten im Bereich Cyber- und Datensicherheit.

    "Unsere Mission ist klar und ambitioniert", sagt Nouha Schönbrunn, Mitgründerin
    und Geschäftsführerin der Schönbrunn TASC GmbH. "Wir möchten Fach- und
    Führungskräfte befähigen, die wachsenden Herausforderungen der Cybersicherheit
    souverän zu meistern, Risiken realistisch einzuschätzen und für ihre Unternehmen
    fundierte Entscheidungen zu treffen."

    Schließlich schreiten Digitalisierung und KI unaufhaltsam voran, und
    gleichzeitig wachsen die Bedrohungen durch Cyberangriffe stetig. Es ist
    notwendig, sich intensiv mit neuen Technologien und gesetzlichen Vorgaben, wie
    beispielsweise NIS2, auseinanderzusetzen und sich für den Ernstfall bestmöglich
    zu wappnen.

    Formate wie das Cybersecurity-Oktoberfest im Business Club Stuttgart am Schloss
    Solitude spielen hier eine wichtige Rolle, da sie Experten eine Plattform für
    Austausch und Vernetzung bieten. "Echte Sicherheit entsteht nicht in Silos,
    sondern im Gespräch", davon ist das Ehepaar Jan und Nouha Schönbrunn überzeugt.

    Akademie für Cybersecurity

    "Wir sind nicht nur Experten, die Systeme und unsere Kunden schützen, sondern
    auch die Akademie für Daten- und Cybersicherheit, in der wir Fach- und
    Führungskräfte umfassend ausbilden und auf die dynamischen Herausforderungen der
    Cyberwelt vorbereiten", sagt Schönbrunn. Seit Gründung des Unternehmens haben
    sich bei Schönbrunn TASC über 100 Unternehmen aus- und fortgebildet.

    Das Unternehmen bietet die gesamte Palette der relevanten Trainings und
    Zertifizierungsprüfungen der Technologiebranche. Als erste international
    akkreditierte Trainingsorganisation in Baden-Württemberg sind wir Partner vieler
    renommierter Institute wie ISACA, ISC2 und CompTIA und gelten im Bildungssektor
    als Goldstandard für weltweit anerkannte Zertifikate.

