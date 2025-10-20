Schönbrunn TASC bildet Cybersecurity-Experten von morgen aus
Leonberg (ots) - Mit dem Cybersecurity Oktoberfest hat die Leonberger Schönbrunn
TASC GmbH über 100 KI- und Cybersecurity-Experten aus ganz Deutschland zum
Austausch und Dialog zusammengetrommelt. Künftige Talente und erfahrene Experten
finden bei Schönbrunn Zugang zu umfassendem Know-how, praxisnahen Lösungen und
weltweit anerkannten Zertifikaten im Bereich Cyber- und Datensicherheit.
"Unsere Mission ist klar und ambitioniert", sagt Nouha Schönbrunn, Mitgründerin
und Geschäftsführerin der Schönbrunn TASC GmbH. "Wir möchten Fach- und
Führungskräfte befähigen, die wachsenden Herausforderungen der Cybersicherheit
souverän zu meistern, Risiken realistisch einzuschätzen und für ihre Unternehmen
fundierte Entscheidungen zu treffen."
Schließlich schreiten Digitalisierung und KI unaufhaltsam voran, und
gleichzeitig wachsen die Bedrohungen durch Cyberangriffe stetig. Es ist
notwendig, sich intensiv mit neuen Technologien und gesetzlichen Vorgaben, wie
beispielsweise NIS2, auseinanderzusetzen und sich für den Ernstfall bestmöglich
zu wappnen.
Formate wie das Cybersecurity-Oktoberfest im Business Club Stuttgart am Schloss
Solitude spielen hier eine wichtige Rolle, da sie Experten eine Plattform für
Austausch und Vernetzung bieten. "Echte Sicherheit entsteht nicht in Silos,
sondern im Gespräch", davon ist das Ehepaar Jan und Nouha Schönbrunn überzeugt.
Akademie für Cybersecurity
"Wir sind nicht nur Experten, die Systeme und unsere Kunden schützen, sondern
auch die Akademie für Daten- und Cybersicherheit, in der wir Fach- und
Führungskräfte umfassend ausbilden und auf die dynamischen Herausforderungen der
Cyberwelt vorbereiten", sagt Schönbrunn. Seit Gründung des Unternehmens haben
sich bei Schönbrunn TASC über 100 Unternehmen aus- und fortgebildet.
Das Unternehmen bietet die gesamte Palette der relevanten Trainings und
Zertifizierungsprüfungen der Technologiebranche. Als erste international
akkreditierte Trainingsorganisation in Baden-Württemberg sind wir Partner vieler
renommierter Institute wie ISACA, ISC2 und CompTIA und gelten im Bildungssektor
als Goldstandard für weltweit anerkannte Zertifikate.
Pressekontakt:
echolot public relations GmbH & Co. KG
Philipp Nisster
E-Mail: mailto:nisster@echolot-pr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181262/6140923
OTS: Schönbrunn TASC GmbH
