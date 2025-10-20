    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssicurazioni Generali AktievorwärtsNachrichten zu Assicurazioni Generali
    BARCLAYS stuft GENERALI SPA auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 25 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:17 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 32,17EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Claudia Gaspari
    Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 25,50
    Kursziel alt: 25
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
