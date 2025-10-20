    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    BERENBERG stuft Ferrari auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari nach den zum Kapitalmarkttag gemachten Management-Aussagen von 484 auf 399 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Sportwagenbauers für 2030 seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Michael Filatov in einer am Montag vorliegenden Studie. Umstritten sei aktuell, ob die Ziele angepasst worden seien, um die Erwartungen weiterhin zu übertreffen, oder ob damit eine strukturelle Abschwächung signalisiert werde. Im letzteren Fall wären weitere negative Überarbeitungen der Ferrari-Bewertung gerechtfertigt. Er bleibe aber optimistisch und tendiere zu ersterer Vermutung./rob/ck/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 17:54 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 339,6EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Filatov
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 399
    Kursziel alt: 484
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


