Nach starken Kursverlusten: Ist dieser Dividendenkönig reif für den Turnaround?

Procter & Gamble

Die Anteile von Konsumgüterkonzernen hatten in den vergangenen Quartalen keinen einfachen Stand bei den Anlegerinnen und Anlegern. Einerseits fanden sie kaum Beachtung, da sich das Marktgeschehen auf KI-Werte und die Profiteure des Booms konzentriert hat, anderseits kämpfen selbst Branchengrößen mit Gegenwind von steigenden Kosten einerseits und sich verändernden Konsumtrends andererseits.

Angesichts knapper werdender Geldbeutel gewinnen auch in den markenbewussten USA Eigen- und Handelsmarken stetig an Bedeutung. Das sorgt bei Konzernen wie Procter & Gamble für eine anhaltende Wachstumsflaute, die sich auch in der Aktienkursentwicklung niederschlägt. Während sich der US-Gesamtmarktindex gegenüber dem Jahreswechsel um 13,3 Prozent steigern konnte, haben die Anteile des Dividendenkönigs, der seit 68 Jahren eine ununterbrochen steigende Ausschüttung bietet, im selben Zeitraum um 9,7 Prozent nachgegeben. Der Branchen-ETF Consumer Staples Select konnte nur dank einer starken Performance von Werten wie Walmart und Costco ein Plus von bislang 1,4 Prozent erzielen.

Doch abschreiben sollten Anlegerinnen und Anleger die Branche nicht. Die fallenden Kurse haben auch bei Procter & Gamble für eine gegenüber dem historischen Durchschnitt überdurchschnittliche Dividendenrendite gesorgt. Gleichzeitig winken die Papiere mit vergleichsweise moderaten Bewertungen in einem als historisch teuer geltenden Gesamtmarkt. Aus einer Korrektur am Aktienmarkt in einer Verbindung mit einer Sektorrotation könnte die Aktie daher als Sieger hervorgehen. Hierzu muss sich zunächst aber das schwache Chartbild zum Besseren wenden.

Procter & Gamble Chartsignale

Abwärtstrend nach Doppeltop: Die Aktie handelt nach einem Doppel-Top im Bereich von 180 US-Dollar in einem hartnäckigen Abwärtstrend.

Die Aktie handelt nach einem Doppel-Top im Bereich von 180 US-Dollar in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Fallender Keil: Im Kursverlauf zeichnet sich ein fallender Keil ab. Sollte Procter & Gamble nach oben ausbrechen, könnte das eine Kaufwelle auslösen.

Im Kursverlauf zeichnet sich ein fallender Keil ab. Sollte Procter & Gamble nach oben ausbrechen, könnte das eine Kaufwelle auslösen. Bullishe Divergenzen: Für wachsende Chancen auf eine Trendwende sprechen die bullishen Divergenzen in den beiden technischen Indikatoren RSI und MACD.

Für wachsende Chancen auf eine Trendwende sprechen die bullishen Divergenzen in den beiden technischen Indikatoren RSI und MACD. Starke Unterstützungen voraus: Im Bereich von 150 US-Dollar sowie zwischen 142,50 und 145 US-Dollar liegen wichtige Horizontalunterstützungen.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 20.10.2020 bis 20.10.2025

Dividendenkönig mit Trendwendechancen?

Die Aktie von Procter & Gamble handelt seit rund einem Jahr in einem Abwärtstrend. Ursächlich für diese Entwicklung war aus charttechnischer Perspektive ein Doppeltop im Bereich von 180 US-Dollar. Aus fundamentaler Perspektive sind die anhaltenden Kursverluste ein Ergebnis aus der zwischenzeitlich zu ambitionierten Unternehmensbewertung und den rückläufigen beziehungsweise stagnierenden Umsätzen.

Zwar hat der Konsumgüterhersteller, zu dessen Portfolio Marken wie Pampers, Ariel und Meister Proper gehören, in den vergangenen 3 Geschäftsjahren einen Anstieg der Unternehmensgewinne von 14,4 auf rund 15,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Die Erlöse sind aber um nur etwa 5 Prozent gestiegen. Werden nur die abgelaufenen 2 Geschäftsjahre betrachtet, hat sogar fast kein Umsatzwachstum stattgefunden.

Hat der Abverkauf bereits seinen Höhepunkt erreicht?

Der Kursverfall hat zu zahlreichen Verkaufssignalen geführt. Dazu gehört neben dem Unterschreiten der Durchschnittslinien auch das Death Cross derselben. In der vergangenen Woche sind die Anteile daher auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 150 US-Dollar gefallen.

Mit Blick auf die technischen Indikatoren könnte der Höhepunkt des Abverkaufs damit bereits erreicht sein, denn sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD liegen inzwischen bullishe Divergenzen vor. Trotz niedrigerer Aktienkurse haben die beiden Indikatoren eine erste Erholung verzeichnen können. Solche Diskrepanzen gelten als Vorboten von Trendwenden.

Fallender Keil könnte für Kurswende sorgen

Auch das Kursmuster bietet die Chance auf Besserung. Hier zeichnet sich nämlich ein sogenannter fallender Keil ab. Dieses Chartmuster gilt als bullish und signalisiert mit hoher Verlässlichkeit bevorstehende Aufwärtsbewegungen. Um ein Kaufsignal zu liefern, muss sich Procter & Gamble aber über die Oberkante des Keils steigern, die aktuell bei rund 155 US-Dollar und damit auf der Höhe der 50-Tage-Linie verläuft.

Zwar zeigen die technischen Indikatoren gegenwärtig noch ausgeprägte Schwäche an. Der RSI hat gerade so einen überverkauften Zustand verhindern können, während der MACD unter der Nulllinie liegend noch einen intakten Abwärtstrend anzeigt. Doch die Wochenkerze aus der vergangenen Woche macht Mut. Denn bei dieser handelt es sich mit einer Hammerkerze um eine typische Trendwendekerze.

Solange Procter & Gamble also nicht unter das Tief der vergangenen Woche fällt, besteht die Chance auf eine rasche Gegenbewegung und erste technische Kaufsignale.

Quartalszahlen am Freitag, attraktives Bewertungsniveau

Für Rückenwind könnten außerdem die am Freitag anstehenden Quartalszahlen sorgen. Von Analystinnen und Analysten erwartet wird gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzanstieg um eine halbe Milliarde US-Dollar. Damit könnte Procter & Gamble das beste Wachstum seit knapp 2 Jahren erzielt haben.

Die Hürden für eine ansprechende Kursreaktion liegen unterdessen niedrig, denn aufgrund des anhaltenden Abwärtstrends ist die Unternehmensbewertung deutlich unter ihre historische Norm gefallen. Für das kommende Geschäftsjahr ist Procter & Gamble mit dem 21,7-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um etwa 11 Prozent unter dem Fünfjahresmittel.

Auch bei anderen Kennziffern handelt der Konzern mit Abschlägen im hohen einstelligen bis in den niedrigen zweistelligen Prozentbereich, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Gleichzeitig bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent. In den vergangenen 5 Jahren hat das Unternehmen im Schnitt nur 2,4 Prozent geboten.

An der Wall Street wird zweistelliges Kurspotenzial gesehen

Angesichts der wieder attraktiven Unternehmensbewertung blicken auch die Wall-Street-Expertinnen und Experten wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Gegenwärtig kommt die Aktie laut der Daten von SeekingAlpha bei insgesamt 24 Einschätzungen 10 Mal auf Kaufen und 4 viermal auf Übergewichten. Diesen stehen 9 Empfehlungen zum Halten und eine zum Reduzieren der Anteile gegenüber. Das ergibt im Mittel eine Bewertung zum Kaufen der Aktie.

Der faire Wert wird im Mittel mit 169,09 US-Dollar veranschlagt. Das impliziert gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag eine Upside von 11,7 Prozent. Während die pessimistischste Einschätzung einen Rückgang bis 147,00 US-Dollar sieht, rechnet der optimistischste Experte mit einem Kursanstieg auf 186,00 US-Dollar, was gleichbedeutend mit neuen Kursrekorden wäre.

Procter & Gamble auf einen Blick

ISIN: US7427181091

US7427181091 Börsenwert: 354,35 Milliarden US-Dollar

354,35 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,8 Prozent

2,8 Prozent KGVe 2026: 21,7

21,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

