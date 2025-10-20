Knorr-Bremse übernimmt Nutzfahrzeug-Serviceportal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 30.038 auf Ariva Indikation (20. Oktober 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -2,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +1,46 %/+28,09 % bedeutet.