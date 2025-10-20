    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Knorr-Bremse übernimmt Nutzfahrzeug-Serviceportal

    Für Sie zusammengefasst
    • Knorr-Bremse übernimmt Travis Road Services International.
    • Dealwert liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich.
    • Erweiterung des Dienstleistungsangebots für Nutzfahrzeuge.
    Knorr-Bremse übernimmt Nutzfahrzeug-Serviceportal
    Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse baut sein Dienstleistungsgeschäft mit einer Übernahme aus. Für die Firma Travis Road Services International blättert der MDax -Konzern aus München einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag hin, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

    Die Online-Buchungsplattform bietet Services wie Parken, Reinigen, Laden und Reparieren an. Knorr-Bremse erweitert damit das Geschäft rund um Ersatzteile und Wartung in seiner Nutzfahrzeugsparte. Der Abschluss des Deals soll bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen. Travis hat den Angaben zufolge auf seiner Plattform in 26 europäischen Ländern mehr als 2.500 Servicepartner./men/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.102,66€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.107,68€
    Basispreis
    2,04
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knorr-Bremse

    +0,19 %
    -2,85 %
    -2,79 %
    -7,17 %
    -3,09 %
    +71,07 %
    -25,68 %
    -6,35 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 30.038 auf Ariva Indikation (20. Oktober 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -2,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +1,46 %/+28,09 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Knorr-Bremse übernimmt Nutzfahrzeug-Serviceportal Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse baut sein Dienstleistungsgeschäft mit einer Übernahme aus. Für die Firma Travis Road Services International blättert der MDax -Konzern aus München einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag …