Knorr-Bremse übernimmt Nutzfahrzeug-Serviceportal
- Knorr-Bremse übernimmt Travis Road Services International.
- Dealwert liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich.
- Erweiterung des Dienstleistungsangebots für Nutzfahrzeuge.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse baut sein Dienstleistungsgeschäft mit einer Übernahme aus. Für die Firma Travis Road Services International blättert der MDax -Konzern aus München einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag hin, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Die Online-Buchungsplattform bietet Services wie Parken, Reinigen, Laden und Reparieren an. Knorr-Bremse erweitert damit das Geschäft rund um Ersatzteile und Wartung in seiner Nutzfahrzeugsparte. Der Abschluss des Deals soll bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen. Travis hat den Angaben zufolge auf seiner Plattform in 26 europäischen Ländern mehr als 2.500 Servicepartner./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 30.038 auf Ariva Indikation (20. Oktober 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -2,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +1,46 %/+28,09 % bedeutet.