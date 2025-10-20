Intuitive Surgical Aktie heute im Plus (391,95€) - 20.10.2025

Die Intuitive Surgical Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,55 % auf 391,95€ zulegen. Das sind +9,75 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intuitive Surgical ist führend in der robotergestützten Chirurgie mit dem da Vinci System, das präzise, minimalinvasive Eingriffe ermöglicht. Mit starker Marktpräsenz und technologischen Innovationen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Medtronic und Johnson & Johnson ab.

Obwohl sich die Intuitive Surgical Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,59 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um +4,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intuitive Surgical einen Rückgang von -24,13 %.

Intuitive Surgical Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,01 % 1 Monat +2,79 % 3 Monate -13,59 % 1 Jahr -20,21 %

Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

Es gibt 358 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,31 Mrd. wert.

Intuitive Surgical Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.