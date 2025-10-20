    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntuitive Surgical AktievorwärtsNachrichten zu Intuitive Surgical

    Intuitive Surgical Aktie heute im Plus (391,95€) - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Intuitive Surgical Aktie bisher um +2,55 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intuitive Surgical Aktie.

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Intuitive Surgical ist führend in der robotergestützten Chirurgie mit dem da Vinci System, das präzise, minimalinvasive Eingriffe ermöglicht. Mit starker Marktpräsenz und technologischen Innovationen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Medtronic und Johnson & Johnson ab.

    Intuitive Surgical Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Die Intuitive Surgical Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,55 % auf 391,95 zulegen. Das sind +9,75  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl sich die Intuitive Surgical Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,59 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um +4,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intuitive Surgical einen Rückgang von -24,13 %.

    Intuitive Surgical Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,01 %
    1 Monat +2,79 %
    3 Monate -13,59 %
    1 Jahr -20,21 %

    Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

    Es gibt 358 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,31 Mrd. wert.

    Intuitive Surgical Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intuitive Surgical

    +2,55 %
    +4,01 %
    +2,79 %
    -13,59 %
    -20,21 %
    +76,95 %
    +83,52 %
    +733,00 %
    +27.678,17 %
    ISIN:US46120E6023WKN:888024



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



