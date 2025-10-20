    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBertrandt AktievorwärtsNachrichten zu Bertrandt
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bertrandt reçoit le Bosch Global Supplier Award 2025 / Prix pour une collaboration durable et fondée sur la confiance (FOTO)

    Ehningen (ots) - Bertrandt a été récompensé par le prestigieux Bosch Global
    Supplier Award 2025 pour sa performance exceptionnelle en tant que fournisseur
    dans la catégorie " Achats indirects ". Cette distinction place Bertrandt parmi
    le cercle restreint des meilleurs fournisseurs du groupe international Bosch,
    sélectionnés parmi des milliers d'entreprises dans le monde entier.

    En tant que prestataire de services, Bertrandt accorde une grande importance à
    une collaboration à long terme et fondée sur la confiance. L'entreprise
    travaille avec Bosch depuis plus de 20 ans et a mené à bien de nombreux projets
    communs. Cette année, Bosch a décerné à Bertrandt un prix mondial dans la
    catégorie " Achats indirects ". Ce prix, remis tous les deux ans, souligne la
    priorité constante accordée à la qualité, aux coûts, à la durabilité et à
    l'innovation dans le cadre de ce partenariat.

    " Recevoir le Bosch Global Supplier Award cette année, parmi des milliers de
    fournisseurs dans le monde, est très significatif pour nous. Cela souligne la
    qualité de nos prestations et témoigne de notre large expertise en matière de
    solutions ainsi que de notre relation étroite et collaborative avec Bosch. Nous
    continuerons à tout mettre en oeuvre pour faire avancer ensemble des projets
    innovants et durables ", a souligné Michael Lücke, membre du Directoire de
    Bertrandt.

    Aux côtés des équipes projet impliquées au fil des années et de l'équipe
    commerciale, Ulrich Schatz, Key Account Manager chez Bertrandt, joue depuis
    longtemps un rôle clé dans le développement efficace et orienté vers les
    objectifs de la relation client. " Face aux défis économiques actuels, ce prix
    est un signal fort et motivant de reconnaissance et de confiance envers
    Bertrandt, venant compléter notre statut de fournisseur privilégié de Bosch
    depuis 2019 ", a déclaré Ulrich Schatz.

    Find out more at: http://www.bertrandt.com/en/

    About Bertrandt

    Through our development performance, we accelerate technological progress and
    make a relevant contribution to a sustainable future. We are an independent and
    international development service provider with many years of automotive
    expertise. With cross-industry know-how and a holistic understanding of systems
    and products, we create technological solutions along the entire value chain. We
    deal with a focus on trend topics such as digitalization, e-mobility and
    autonomous systems, mainly for the automotive, aerospace and mechanical
    engineering sectors, and consistently facilitate the development of tailored
    solutions in these areas. We work on this every day - with around 13,000
    employees at over 50 sites worldwide.

    Contact Presse:

    Julia Schmid
    T: +49 160 98628706
    E: mailto:julia.schmid@bertrandt.com
    E: mailto:presse@bertrandt.com

    Bertrandt AG
    Birkensee 1
    71139 Ehningen
    Germany

    Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/14016/6140945
    OTS: Bertrandt AG


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bertrandt - 523280 - DE0005232805

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bertrandt. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bertrandt reçoit le Bosch Global Supplier Award 2025 / Prix pour une collaboration durable et fondée sur la confiance (FOTO) Bertrandt a été récompensé par le prestigieux Bosch Global Supplier Award 2025 pour sa performance exceptionnelle en tant que fournisseur dans la catégorie " Achats indirects ". Cette distinction place Bertrandt parmi le cercle restreint des …