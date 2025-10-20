Bertrandt reçoit le Bosch Global Supplier Award 2025 / Prix pour une collaboration durable et fondée sur la confiance (FOTO)

Ehningen (ots) - Bertrandt a été récompensé par le prestigieux Bosch Global

Supplier Award 2025 pour sa performance exceptionnelle en tant que fournisseur

dans la catégorie " Achats indirects ". Cette distinction place Bertrandt parmi

le cercle restreint des meilleurs fournisseurs du groupe international Bosch,

sélectionnés parmi des milliers d'entreprises dans le monde entier.



En tant que prestataire de services, Bertrandt accorde une grande importance à

une collaboration à long terme et fondée sur la confiance. L'entreprise

travaille avec Bosch depuis plus de 20 ans et a mené à bien de nombreux projets

communs. Cette année, Bosch a décerné à Bertrandt un prix mondial dans la

catégorie " Achats indirects ". Ce prix, remis tous les deux ans, souligne la

priorité constante accordée à la qualité, aux coûts, à la durabilité et à

l'innovation dans le cadre de ce partenariat.







fournisseurs dans le monde, est très significatif pour nous. Cela souligne la

qualité de nos prestations et témoigne de notre large expertise en matière de

solutions ainsi que de notre relation étroite et collaborative avec Bosch. Nous

continuerons à tout mettre en oeuvre pour faire avancer ensemble des projets

innovants et durables ", a souligné Michael Lücke, membre du Directoire de

Bertrandt.



Aux côtés des équipes projet impliquées au fil des années et de l'équipe

commerciale, Ulrich Schatz, Key Account Manager chez Bertrandt, joue depuis

longtemps un rôle clé dans le développement efficace et orienté vers les

objectifs de la relation client. " Face aux défis économiques actuels, ce prix

est un signal fort et motivant de reconnaissance et de confiance envers

Bertrandt, venant compléter notre statut de fournisseur privilégié de Bosch

depuis 2019 ", a déclaré Ulrich Schatz.



Find out more at: http://www.bertrandt.com/en/



About Bertrandt



Through our development performance, we accelerate technological progress and

make a relevant contribution to a sustainable future. We are an independent and

international development service provider with many years of automotive

expertise. With cross-industry know-how and a holistic understanding of systems

and products, we create technological solutions along the entire value chain. We

deal with a focus on trend topics such as digitalization, e-mobility and

autonomous systems, mainly for the automotive, aerospace and mechanical

engineering sectors, and consistently facilitate the development of tailored

solutions in these areas. We work on this every day - with around 13,000

employees at over 50 sites worldwide.



Contact Presse:



Julia Schmid

T: +49 160 98628706

E: mailto:julia.schmid@bertrandt.com

E: mailto:presse@bertrandt.com



Bertrandt AG

Birkensee 1

71139 Ehningen

Germany



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/14016/6140945

OTS: Bertrandt AG





