Bertrandt reçoit le Bosch Global Supplier Award 2025 / Prix pour une collaboration durable et fondée sur la confiance (FOTO)
Ehningen (ots) - Bertrandt a été récompensé par le prestigieux Bosch Global
Supplier Award 2025 pour sa performance exceptionnelle en tant que fournisseur
dans la catégorie " Achats indirects ". Cette distinction place Bertrandt parmi
le cercle restreint des meilleurs fournisseurs du groupe international Bosch,
sélectionnés parmi des milliers d'entreprises dans le monde entier.
En tant que prestataire de services, Bertrandt accorde une grande importance à
une collaboration à long terme et fondée sur la confiance. L'entreprise
travaille avec Bosch depuis plus de 20 ans et a mené à bien de nombreux projets
communs. Cette année, Bosch a décerné à Bertrandt un prix mondial dans la
catégorie " Achats indirects ". Ce prix, remis tous les deux ans, souligne la
priorité constante accordée à la qualité, aux coûts, à la durabilité et à
l'innovation dans le cadre de ce partenariat.
Supplier Award 2025 pour sa performance exceptionnelle en tant que fournisseur
dans la catégorie " Achats indirects ". Cette distinction place Bertrandt parmi
le cercle restreint des meilleurs fournisseurs du groupe international Bosch,
sélectionnés parmi des milliers d'entreprises dans le monde entier.
En tant que prestataire de services, Bertrandt accorde une grande importance à
une collaboration à long terme et fondée sur la confiance. L'entreprise
travaille avec Bosch depuis plus de 20 ans et a mené à bien de nombreux projets
communs. Cette année, Bosch a décerné à Bertrandt un prix mondial dans la
catégorie " Achats indirects ". Ce prix, remis tous les deux ans, souligne la
priorité constante accordée à la qualité, aux coûts, à la durabilité et à
l'innovation dans le cadre de ce partenariat.
" Recevoir le Bosch Global Supplier Award cette année, parmi des milliers de
fournisseurs dans le monde, est très significatif pour nous. Cela souligne la
qualité de nos prestations et témoigne de notre large expertise en matière de
solutions ainsi que de notre relation étroite et collaborative avec Bosch. Nous
continuerons à tout mettre en oeuvre pour faire avancer ensemble des projets
innovants et durables ", a souligné Michael Lücke, membre du Directoire de
Bertrandt.
Aux côtés des équipes projet impliquées au fil des années et de l'équipe
commerciale, Ulrich Schatz, Key Account Manager chez Bertrandt, joue depuis
longtemps un rôle clé dans le développement efficace et orienté vers les
objectifs de la relation client. " Face aux défis économiques actuels, ce prix
est un signal fort et motivant de reconnaissance et de confiance envers
Bertrandt, venant compléter notre statut de fournisseur privilégié de Bosch
depuis 2019 ", a déclaré Ulrich Schatz.
Find out more at: http://www.bertrandt.com/en/
About Bertrandt
Through our development performance, we accelerate technological progress and
make a relevant contribution to a sustainable future. We are an independent and
international development service provider with many years of automotive
expertise. With cross-industry know-how and a holistic understanding of systems
and products, we create technological solutions along the entire value chain. We
deal with a focus on trend topics such as digitalization, e-mobility and
autonomous systems, mainly for the automotive, aerospace and mechanical
engineering sectors, and consistently facilitate the development of tailored
solutions in these areas. We work on this every day - with around 13,000
employees at over 50 sites worldwide.
Contact Presse:
Julia Schmid
T: +49 160 98628706
E: mailto:julia.schmid@bertrandt.com
E: mailto:presse@bertrandt.com
Bertrandt AG
Birkensee 1
71139 Ehningen
Germany
Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/14016/6140945
OTS: Bertrandt AG
fournisseurs dans le monde, est très significatif pour nous. Cela souligne la
qualité de nos prestations et témoigne de notre large expertise en matière de
solutions ainsi que de notre relation étroite et collaborative avec Bosch. Nous
continuerons à tout mettre en oeuvre pour faire avancer ensemble des projets
innovants et durables ", a souligné Michael Lücke, membre du Directoire de
Bertrandt.
Aux côtés des équipes projet impliquées au fil des années et de l'équipe
commerciale, Ulrich Schatz, Key Account Manager chez Bertrandt, joue depuis
longtemps un rôle clé dans le développement efficace et orienté vers les
objectifs de la relation client. " Face aux défis économiques actuels, ce prix
est un signal fort et motivant de reconnaissance et de confiance envers
Bertrandt, venant compléter notre statut de fournisseur privilégié de Bosch
depuis 2019 ", a déclaré Ulrich Schatz.
Find out more at: http://www.bertrandt.com/en/
About Bertrandt
Through our development performance, we accelerate technological progress and
make a relevant contribution to a sustainable future. We are an independent and
international development service provider with many years of automotive
expertise. With cross-industry know-how and a holistic understanding of systems
and products, we create technological solutions along the entire value chain. We
deal with a focus on trend topics such as digitalization, e-mobility and
autonomous systems, mainly for the automotive, aerospace and mechanical
engineering sectors, and consistently facilitate the development of tailored
solutions in these areas. We work on this every day - with around 13,000
employees at over 50 sites worldwide.
Contact Presse:
Julia Schmid
T: +49 160 98628706
E: mailto:julia.schmid@bertrandt.com
E: mailto:presse@bertrandt.com
Bertrandt AG
Birkensee 1
71139 Ehningen
Germany
Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/14016/6140945
OTS: Bertrandt AG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bertrandt - 523280 - DE0005232805
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bertrandt. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Straßenkoeter schrieb 22.07.25, 20:06
Das letzte Mal wurde trotz blutroter Halbjahreszahlen der Kurs noch durch diverse Roadshows gestützt. Der hohe Auftragsbestand ist ohne Relevanz, da keine Verpflichtung der Kunden zur Abnahme besteht. Bertrandt ist einseitig von der Automobilbranche abhängig. 80% Automobil. Der fette negative Freecashflow schlägt sich deutlich negativ auf das Eigenkapital nieder. Indirekt dürfte Bertrandt die Zölle voll zu spüren bekommen. Besserung ist nicht in Sicht. Bertrandt hat verpasst sich breiter aufzustellen.mitdiskutieren »
Swiftnick schrieb 15.05.25, 15:53
Mit der aktuellen Gewinnwarnung dürfte klar sein, dass auch das laufende Quartal mies ausfällt. Der Kurs könnte also noch deutlich nachgeben.mitdiskutieren »
Boersenhaendler74 schrieb 13.02.25, 16:07
Ergebnisoptimierungsprogramm zeigt erste Wirkung / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 1. Quartal 2024/2025mitdiskutieren »
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-02/64545353-ergebnisoptimierungsprogramm-zeigt-erste-wirkung-bertrandt-veroeffentlicht-bericht-zum-1-quartal-2024-2025-007.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-02/64545353-ergebnisoptimierungsprogramm-zeigt-erste-wirkung-bertrandt-veroeffentlicht-bericht-zum-1-quartal-2024-2025-007.htm
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte