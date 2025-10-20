BERENBERG stuft ORACLE CORP auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Oracle auf "Hold" mit einem Kursziel von 306 US-Dollar belassen. Während der Finanzanalystenkonferenz am 16. Oktober habe der Softeware-Konzern seine mittelfristigen Ziele aktualisiert, schrieb Nay Soe Naing in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele hätten zwar um die 13 Prozent über den Konsensschätzungen gelegen, dennoch seien sie angesichts der steigenden Nachfrage nach Oracles KI-Rechenzentren bereits weitgehend antizipiert worden. Es habe daher an positiven Überraschungen gemangelt./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 251,8EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nay Soe Naing

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 306

Kursziel alt: 306

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



