Rheinmetall überrascht mit Mega-News: Aktie steigt um über 5 Prozent!

Der Gesamtwert des Vertrags liegt bei rund 3,4 Milliarden Euro, wovon knapp 3 Milliarden direkt an Rheinmetall gehen. Zusätzlich enthält die Vereinbarung eine Option über bis zu 248 weitere Fahrzeuge.

Die europäische Beschaffungsorganisation OCCAR beauftragte das Gemeinschaftsunternehmen Artec, an dem Rheinmetall und KNDS beteiligt sind, mit der Lieferung von 222 Radschützenpanzern des Typs "Schakal" für die deutsche und die niederländische Armee.

Mit dem Schakal soll eine neue Generation gepanzerter Fahrzeuge eingeführt werden. Das Modell kombiniert das bewährte Fahrgestell des Radpanzers Boxer mit dem Turm des Schützenpanzers Puma.

Ziel ist es, die "Mittleren Kräfte" der Bundeswehr mit einem flexiblen und zugleich schlagkräftigen Hauptwaffensystem auszustatten. Der Vertrag umfasst nicht nur die Lieferung der Fahrzeuge, sondern auch ein umfangreiches Logistikpaket mit Ersatzteilen, Ausbildungsmodulen und Spezialwerkzeugen.

Die Auslieferung soll schrittweise zwischen 2027 und 2031 erfolgen. Die Nachricht löste an der Börse sofort Begeisterung aus: Die Rheinmetall-Aktie legte um mehr als fünf Prozent zu (Stand: Montagnachmittag) und gehörte zu den stärksten Werten im DAX.

Analysten sehen in dem Auftrag ein weiteres Signal dafür, dass die europäische Aufrüstung Rheinmetall in eine neue Umsatzdimension führt. Das Unternehmen profitiert seit Jahren vom sicherheitspolitischen Kurswechsel in Europa und den steigenden Verteidigungsbudgets vieler NATO-Staaten.

Eine Erholungsrallye zu neuen Rekordhochs ist auch laut Ansicht der Analysten das wahrscheinlichste Szenario. Wirft man einen Blick auf die Konsensschätzung, so raten die Marktbeobachter mehrheitlich zum Kauf und sehen vom aktuellen Niveau +24 Prozent an Kurspotenzial.

Die optimistischste Einschätzung vertritt dabei die UBS. Die Schweizer Großbank sieht eine Aufwärtsentwicklung von +44 Prozent.

Mit dem Milliardenvertrag stärkt Rheinmetall seine Stellung als zentraler Anbieter militärischer Landfahrzeuge. Das Gemeinschaftsunternehmen Artec gilt schon jetzt als aussichtsreicher Kandidat für weitere Großprojekte – darunter die geplante Artillerie-Radhaubitze RCH 155, die künftig bei mehreren NATO-Partnern im Einsatz sein könnte.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 1.750EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.

