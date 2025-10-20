    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Marktbeobachter raten zum Kauf

    3789 Aufrufe 3789 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall überrascht mit Mega-News: Aktie steigt um über 5 Prozent!

    Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen der größten Aufträge seiner jüngeren Unternehmensgeschichte an Land gezogen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall erhält 3,4 Mrd. Euro Auftrag für 222 Panzer.
    • Schakal kombiniert Boxer-Fahrgestell mit Puma-Turm.
    • Aktie steigt über 5%, Analysten sehen +24% Kurspotenzial.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Marktbeobachter raten zum Kauf - Rheinmetall überrascht mit Mega-News: Aktie steigt um über 5 Prozent!
    Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

    Die europäische Beschaffungsorganisation OCCAR beauftragte das Gemeinschaftsunternehmen Artec, an dem Rheinmetall und KNDS beteiligt sind, mit der Lieferung von 222 Radschützenpanzern des Typs "Schakal" für die deutsche und die niederländische Armee.

    Der Gesamtwert des Vertrags liegt bei rund 3,4 Milliarden Euro, wovon knapp 3 Milliarden direkt an Rheinmetall gehen. Zusätzlich enthält die Vereinbarung eine Option über bis zu 248 weitere Fahrzeuge. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.905,98€
    Basispreis
    1,67
    Ask
    × 10,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.601,63€
    Basispreis
    1,67
    Ask
    × 10,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Schakal soll eine neue Generation gepanzerter Fahrzeuge eingeführt werden. Das Modell kombiniert das bewährte Fahrgestell des Radpanzers Boxer mit dem Turm des Schützenpanzers Puma.

    Ziel ist es, die "Mittleren Kräfte" der Bundeswehr mit einem flexiblen und zugleich schlagkräftigen Hauptwaffensystem auszustatten. Der Vertrag umfasst nicht nur die Lieferung der Fahrzeuge, sondern auch ein umfangreiches Logistikpaket mit Ersatzteilen, Ausbildungsmodulen und Spezialwerkzeugen.

    Die Auslieferung soll schrittweise zwischen 2027 und 2031 erfolgen. Die Nachricht löste an der Börse sofort Begeisterung aus: Die Rheinmetall-Aktie legte um mehr als fünf Prozent zu (Stand: Montagnachmittag) und gehörte zu den stärksten Werten im DAX.

    Rheinmetall

    +4,93 %
    -10,61 %
    -12,51 %
    -8,15 %
    +245,22 %
    +1.020,72 %
    +2.207,59 %
    +3.069,20 %
    +75.687,66 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Analysten sehen in dem Auftrag ein weiteres Signal dafür, dass die europäische Aufrüstung Rheinmetall in eine neue Umsatzdimension führt. Das Unternehmen profitiert seit Jahren vom sicherheitspolitischen Kurswechsel in Europa und den steigenden Verteidigungsbudgets vieler NATO-Staaten.

    Eine Erholungsrallye zu neuen Rekordhochs ist auch laut Ansicht der Analysten das wahrscheinlichste Szenario. Wirft man einen Blick auf die Konsensschätzung, so raten die Marktbeobachter mehrheitlich zum Kauf und sehen vom aktuellen Niveau +24 Prozent an Kurspotenzial.

    Die optimistischste Einschätzung vertritt dabei die UBS. Die Schweizer Großbank sieht eine Aufwärtsentwicklung von +44 Prozent.

    Mit dem Milliardenvertrag stärkt Rheinmetall seine Stellung als zentraler Anbieter militärischer Landfahrzeuge. Das Gemeinschaftsunternehmen Artec gilt schon jetzt als aussichtsreicher Kandidat für weitere Großprojekte – darunter die geplante Artillerie-Radhaubitze RCH 155, die künftig bei mehreren NATO-Partnern im Einsatz sein könnte.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 1.750EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Marktbeobachter raten zum Kauf Rheinmetall überrascht mit Mega-News: Aktie steigt um über 5 Prozent! Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen der größten Aufträge seiner jüngeren Unternehmensgeschichte an Land gezogen.