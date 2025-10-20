Starke Performance United Internet Aktie legt zu - 20.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die United Internet Aktie. Mit einer Performance von +5,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von United Internet über einen Zuwachs von +11,25 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die United Internet Aktie damit um +1,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von United Internet +73,04 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

United Internet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,50 % 1 Monat -1,63 % 3 Monate +11,25 % 1 Jahr +36,99 %

Informationen zur United Internet Aktie

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,51 Mrd.EUR wert.

Die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 sind am Montag auf Jahreshöchststände geklettert. Dabei kosteten beide mit etwa 7 Prozent Kursplus so viel, wie seit 2022 nicht mehr. Für Auftrieb sorgten Spekulationen über die Pläne der …

Der Dax hat am Montag die runde Marke von 24.000 Punkten wieder hinter sich gelassen. Insgesamt schoben starke Rüstungswerte den deutschen Aktienmarkt an. Rückenwind gaben auch die Überseebörsen. Der deutsche Leitindex stieg gegen Mittag um 1,16 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

United Internet Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.