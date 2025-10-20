JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs SE vor den Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem verhaltenen Quartal, da die Dynamik - vor allem im Autosektor - gedämpft geblieben sein dürfte, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn er sogar eine weitere Kappung der Prognose durch den Schmierstoffhersteller nicht ausschließe, "dürfte das dritte Quartal auf die eine oder andere Weise Klarheit schaffen". Das sollte als positive Nachricht ausreichen, zumal die aktuelle Schwäche im Geschäft sich im Aktienkurs bereits weitgehend widerspiegele./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 39,50EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



