    JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs SE vor den Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem verhaltenen Quartal, da die Dynamik - vor allem im Autosektor - gedämpft geblieben sein dürfte, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn er sogar eine weitere Kappung der Prognose durch den Schmierstoffhersteller nicht ausschließe, "dürfte das dritte Quartal auf die eine oder andere Weise Klarheit schaffen". Das sollte als positive Nachricht ausreichen, zumal die aktuelle Schwäche im Geschäft sich im Aktienkurs bereits weitgehend widerspiegele./rob/ck/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 56
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


