UBS stuft ASML auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Ein vorsichtig positiver Ausblick signalisiere einen Wendepunkt beim Ausrüster der Halbleiterbranche, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 883,2EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1000
Kursziel alt: 1000
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
