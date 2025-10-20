    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin bleibt auf Erholungskurs - Kapitalmarktumfeld hellt sich auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin erholt sich von Rückgang unter 104.000 USD.
    • Positive Stimmung an Aktienmärkten unterstützt Krypto.
    • Markt sieht Rücksetzer als Wiedereinstiegschance.
    Bitcoin bleibt auf Erholungskurs - Kapitalmarktumfeld hellt sich auf
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche weiter von seinem jüngsten Rutsch unter 104.000 US-Dollar erholt. Am Freitag hatte die älteste und bekannteste Digitalwährung noch unter der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten gelitten und war zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Am Montag nun baute der Bitcoin im Zuge der wieder etwas besseren Stimmung an den Aktienmärkten seine Gewinne vom Wochenende aus. Zuletzt notierte die Kryptowährung auf der Plattform Bitstamp bei rund 110.800 Dollar.

    Zu Wochenbeginn präsentierte sich das Umfeld für die als riskant geltenden Digitalwährungen wieder positiver. So legten im Kryptobereich auch andere Werte wie Ethereum, XRP und Cardano spürbar zu.

    Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten am Freitag bereits dem US-Aktienmarkt wieder nach oben geholfen. In Asien sorgte zudem für Erleichterung, dass sich in Japan jetzt doch eine Regierungskoalition abzeichnet. Ferner fiel in China das weiter schleppende Wirtschaftswachstum nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

    Viele Marktteilnehmer werteten den jüngsten Rücksetzer beim Bitcoin offensichtlich als potenzielle Wiedereinstiegsmöglichkeit in einem sich gesamtwirtschaftlich aufhellenden Umfeld, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research."/la/mis

    Bitcoin

    +2,23 %
    -3,93 %
    -4,33 %
    -5,61 %
    +1.164,98 %




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin bleibt auf Erholungskurs - Kapitalmarktumfeld hellt sich auf Der Bitcoin hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche weiter von seinem jüngsten Rutsch unter 104.000 US-Dollar erholt. Am Freitag hatte die älteste und bekannteste Digitalwährung noch unter der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten gelitten und …