PAN GLOBAL BEGINNT ZWEITE BOHRPHASE BEI GOLDENTDECKUNG CÁRMENES IN NORDSPANIEN

VANCOUVER, BRITISCH-KOLUMBIEN, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cármenes in Nordspanien („Cármenes") wieder aufgenommen wurden. Unter Phase 2 sind vier Bohrungen geplant, um die äußerst vielversprechende Goldentdeckung aus der Phase-1-Bohrkampagne im Zielgebiet Providencia weiter zu verfolgen.

„Die Bohrungen der zweiten Phase laufen jetzt im Zielgebiet Providencia, nachdem im Rahmen des ersten Bohrprogramms Anfang dieses Jahres eine bedeutende oberflächennahe Goldmineralisierung durchschnitten wurde. Dieses Programm zielt darauf ab, die Geometrie besser zu verstehen, indem mögliche Erweiterungen der goldreichen Brekzie sowie der hochgradigen Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung untersucht werden", sagte Tim Moody, Präsident und Geschäftsführer.

Das Bohrprogramm der ersten Phase im Cármenes-Projekt umfasste sechs Bohrungen im Zielgebiet Providencia, die zur neuen Goldentdeckung mit Abschnitten von 1,08 g/t Au auf 46 Metern (Bohrloch PVD02) und 3,01 g/t Au auf 34 Metern (Bohrloch PVD06) führten – (Medienmitteilungen am 9. September 2025 und 19. Mai 2025). Das Phase-2-Bohrprogramm wird voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen sein.

Herr Moody fügte hinzu: „Eine starke IP-Ladungsfähigkeitsanomalie fällt mit der Mineralisierung im Zielgebiet Providencia zusammen und bleibt deutlich unterhalb der ehemaligen unterirdischen Bergwerksarbeiten offen, was darauf hinweist, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe fortsetzt und möglicherweise ausdehnt. Diese Anomalie soll im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms untersucht werden." (siehe Abbildung 1 unten)