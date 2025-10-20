Unerwarteter iPhone-Boom! Anleger sollten jetzt genauer hinschauen

Apple hat mit der neuen iPhone-17-Serie einen erfolgreichen Marktstart hingelegt. Nach Daten des Analysehauses Counterpoint Research lagen die Verkäufe in den ersten zehn Tagen nach Marktstart in China und den Vereinigten Staaten 14 Prozent über dem Niveau der iPhone-16-Serie. An der Xetra legte die Aktie um mehr als zwei Prozent zu und kletterte auf 218,50 Euro (Stand 13 Uhr).

Basisversion überzeugt in China

Vor allem das Basismodell iPhone 17 treibt den Absatz. Laut Counterpoint stiegen die Verkäufe des Einstiegsmodells in beiden Ländern um 31 Prozent, in China sogar nahezu auf das Doppelte gegenüber dem Vorjahresmodell.

"Das Basismodell ist für Konsumenten äußerst attraktiv und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis", erklärte Mengmeng Zhang, Senior Analystin bei Counterpoint. Das Gerät komme mit "einem besseren Chip, einem verbesserten Display, mehr Speicher und einer neuen Selfie-Kamera – und das zum gleichen Preis wie das iPhone 16".

Apple hatte die iPhone-17-Serie im September weltweit eingeführt, einschließlich des wichtigen chinesischen Markts.

US-Kunden greifen zu Premium-Modellen

In den Vereinigten Staaten hat sich insbesondere das iPhone 17 Pro Max zum Verkaufsschlager entwickelt. Hier profitieren die Premiumgeräte von höheren Subventionen der Mobilfunkanbieter. Laut Counterpoint erhöhten die größten US-Carrier ihre maximalen Zuschüsse um rund zehn Prozent, was einem Plus von etwa 100 US-Dollar entspricht.

"Die Anbieter wollen damit die Kundenbindung über längere Finanzierungsverträge von 24 bis 36 Monaten ausbauen und den Ertragswert pro Kunde steigern", erläuterte Maurice Klaehne, Senior Analyst bei Counterpoint.

Neue Modelle und Märkte

Auch das neue iPhone Air verzeichnete zum Start leicht bessere Verkaufszahlen als das frühere iPhone 16 Plus. Nach anfänglicher Unsicherheit über den Marktstart in China kündigte Apple zuvor an, dass dort Vorbestellungen ab dem 17. Oktober möglich sein werden.

"Das ist ein wichtiger Schritt – sowohl für Apple als auch für die Verbreitung der eSIM-Technologie", sagte Ivan Lam, ebenfalls Analyst bei Counterpoint. Allerdings erwartet Lam, dass das Air-Modell zunächst nur eine kleinere Zielgruppe ansprechen dürfte, da es "bei kurzer Vorbestellphase und hohem Preis gegen das technisch starke Basismodell antreten muss".

Bedeutung für Apple

Die Zahlen stammen aus dem China- und US-Smartphone-Tracker von Counterpoint Research für das dritte Quartal 2025. Die beiden Märkte machen den größten Teil der weltweiten iPhone-Verkäufe aus.

Mit dem kräftigen Auftakt der iPhone-17-Serie sendet Apple damit ein positives Signal an Investoren und den Gesamtmarkt. Nach einer Phase schwächerer Nachfrage vor allem in China scheint das Unternehmen wieder an Dynamik zu gewinnen – angetrieben durch technische Aufwertungen und gezielte Preis-Strategien bei den Netzbetreibern. Der entscheidende Test steht bevor: Am dreißigsten Oktober legt Apple die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals vor – dann werden die ersten Verkaufszahlen der iPhone-17-Serie Klarheit schaffen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 219,5EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:41 Uhr) gehandelt.