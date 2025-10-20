Nachwuchs gewinnen, Fachkräfte halten / Wie Handwerksbetriebe mit klarem Profil und Social Recruiting punkten

Köln/Bergisch Gladbach (ots) - Es muss nicht immer das Abitur sein! Für viele

junge Menschen ist eine Ausbildung im Handwerk eine denkbare Alternative. Bisher

entscheidet sich trotzdem ein Großteil gegen eine handwerkliche Ausbildung. Wie

es Handwerksbetrieben gelingen kann, junge Talente zu gewinnen und langfristig

zu begeistern, ist Thema des ISOTEC Handwerkskompass Podcasts mit Alexander

Thieme und Marvin Flenche von A&M Beratung.



Die beiden Agenturgründer bezeichnen sich als unterstützen Handwerksbetriebe

dabei, durch gezielte Marketingstrategien dem Nachwuchs- und Fachkräftemangel

entgegenzuwirken sowie für zukünftige Mitarbeiter und Kunden sichtbarer zu

werden.





Azubi-Recruiting: Hemmschwellen überwinden



Mehr denn je stehen viele Betriebe vor der Herausforderung, ihre

Ausbildungsplätze mit motivierten jungen Bewerbern zu besetzen. Einen Hebel

sehen Alexander Thieme und Marvin Flenche von A&M Beratung insbesondere in den

Schulen, um ein positives Image des Handwerks bei den Schülern zu fördern und

Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Bei "Tagen der offenen Tür" in den Betrieben

können sie das Handwerk live erleben, z.B. selbst kleine Werkstücke anfertigen

und erste Erfolgserlebnisse feiern. "Wenn die Kinder sehen, was in den Betrieben

konkret geschaffen wird, steigt auch die Wertschätzung für das Handwerk - bei

ihnen und auch bei den Mitarbeitern der Betriebe für das, was sie tagtäglich

leisten", betont Marvin Flenche. Mit einem "Erlebnistag" lässt sich ihrer

Erfahrung nach die Hemmschwelle zur Entscheidung für eine Ausbildung im Handwerk

aktiv senken.



Social Recruiting: transparent und authentisch



In Folge 17 des Podcasts zum ISOTEC-Handwerkskompass erzählen die beiden auf

Handwerksunternehmen spezialisierten Marketingberater Thieme und Flenche, wie

Betriebe ihre Arbeitgebermarke gezielt aufbauen und sichtbar machen können. Ob

bei direkten Kontakten wie "Tagen der offenen Tür", auf Messen oder Social

Media-Kanälen: Mit Transparenz und Authentizität lässt sich die Arbeit des

Teams, die Unternehmenskultur und das Miteinander nach außen tragen und der

Betrieb als potenzielle Arbeitgeber positionieren. Mit der Kombination aus

"organischer Reichweite" und "Social Recruiting", werden die richtigen Talente

gezielt angesprochen und für eine Karriere im Handwerk begeistert.



Mut zur Spezialisierung - weg vom Bauchladenprinzip



Ein weiteres Erfolgsrezept sehen Alexander Thieme und Marvin Flenche in der

klaren Positionierung. "Jeder Handwerksunternehmer sollte sich die Frage

stellen, welcher Kunde zu ihm und seinem Betrieb passt", so die Gründer und

Geschäftsführer von A&M Beratung. Auf dem Weg zur heutigen Agentur haben sich

Alexander Thieme und Marvin Flenche auch selbst gefragt, wer ihre Kunden sein

sollten und für wen sie arbeiten möchten. Genau diese Fokussierung raten sie

ihren Kunden im Handwerk an, um ihren Betrieb erkennbar und erfolgreich zu

machen. "Es ist besser als Spezialist seinen Kunden mit jeweils ähnlichen

Problemen eine Lösung anzubieten als zu versuchen, jede beliebige Anfrage zu

bedienen." Eine klare Fokussierung und Standardisierung wirkt sich nämlich

positiv auf Abläufe, Qualität, den Gewinn, die Vergütung der Mitarbeiter und die

Teamkultur aus. "Wer sich als Arbeitgeber klar positioniert, kann Wertschätzung

zeigen, fair bezahlen und eine Kultur schaffen, in der sich Mitarbeitende

wohlfühlen und bleiben", so die beiden Berater.



Handwerk als Zukunftsweg für alle Beteiligten



In der Podcastfolge wird deutlich, dass "Handwerk statt Abitur" nicht nur für

Auszubildende ein sinnvoller Weg ist, sondern auch für die Betriebe und die

Gesellschaft als ganze, die handwerkliche Dienstleistungen braucht. Wer gezielt

in Azubi-Recruiting und eine starke Arbeitgebermarke investiert, sichert sich

die Fachkräfte von morgen - und gestaltet gelichzeitig die Zukunft des Handwerks

mit.



Hintergrund:



Der ISOTEC-Handwerkskompass Podcast, moderiert von Marcel Kluge, ist eine

interessante Plattform zur Stärkung des Handwerks und zur Förderung seiner

Attraktivität. Er basiert auf einer umfassenden Studie, dem

ISOTEC-Handwerkskompass, der die Stärken und Herausforderungen des Handwerks

beleuchtet und konkrete Handlungsempfehlungen ableitet.



Neue Episoden erscheinen monatlich auf den gängigen Podcast Plattformen, sowie

unter http://www.isotec-handwerkskompass.de !



