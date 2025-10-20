    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Handwerk statt Abitur

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nachwuchs gewinnen, Fachkräfte halten / Wie Handwerksbetriebe mit klarem Profil und Social Recruiting punkten

    Köln/Bergisch Gladbach (ots) - Es muss nicht immer das Abitur sein! Für viele
    junge Menschen ist eine Ausbildung im Handwerk eine denkbare Alternative. Bisher
    entscheidet sich trotzdem ein Großteil gegen eine handwerkliche Ausbildung. Wie
    es Handwerksbetrieben gelingen kann, junge Talente zu gewinnen und langfristig
    zu begeistern, ist Thema des ISOTEC Handwerkskompass Podcasts mit Alexander
    Thieme und Marvin Flenche von A&M Beratung.

    Die beiden Agenturgründer bezeichnen sich als unterstützen Handwerksbetriebe
    dabei, durch gezielte Marketingstrategien dem Nachwuchs- und Fachkräftemangel
    entgegenzuwirken sowie für zukünftige Mitarbeiter und Kunden sichtbarer zu
    werden.

    Azubi-Recruiting: Hemmschwellen überwinden

    Mehr denn je stehen viele Betriebe vor der Herausforderung, ihre
    Ausbildungsplätze mit motivierten jungen Bewerbern zu besetzen. Einen Hebel
    sehen Alexander Thieme und Marvin Flenche von A&M Beratung insbesondere in den
    Schulen, um ein positives Image des Handwerks bei den Schülern zu fördern und
    Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Bei "Tagen der offenen Tür" in den Betrieben
    können sie das Handwerk live erleben, z.B. selbst kleine Werkstücke anfertigen
    und erste Erfolgserlebnisse feiern. "Wenn die Kinder sehen, was in den Betrieben
    konkret geschaffen wird, steigt auch die Wertschätzung für das Handwerk - bei
    ihnen und auch bei den Mitarbeitern der Betriebe für das, was sie tagtäglich
    leisten", betont Marvin Flenche. Mit einem "Erlebnistag" lässt sich ihrer
    Erfahrung nach die Hemmschwelle zur Entscheidung für eine Ausbildung im Handwerk
    aktiv senken.

    Social Recruiting: transparent und authentisch

    In Folge 17 des Podcasts zum ISOTEC-Handwerkskompass erzählen die beiden auf
    Handwerksunternehmen spezialisierten Marketingberater Thieme und Flenche, wie
    Betriebe ihre Arbeitgebermarke gezielt aufbauen und sichtbar machen können. Ob
    bei direkten Kontakten wie "Tagen der offenen Tür", auf Messen oder Social
    Media-Kanälen: Mit Transparenz und Authentizität lässt sich die Arbeit des
    Teams, die Unternehmenskultur und das Miteinander nach außen tragen und der
    Betrieb als potenzielle Arbeitgeber positionieren. Mit der Kombination aus
    "organischer Reichweite" und "Social Recruiting", werden die richtigen Talente
    gezielt angesprochen und für eine Karriere im Handwerk begeistert.

    Mut zur Spezialisierung - weg vom Bauchladenprinzip

    Ein weiteres Erfolgsrezept sehen Alexander Thieme und Marvin Flenche in der
    klaren Positionierung. "Jeder Handwerksunternehmer sollte sich die Frage
    stellen, welcher Kunde zu ihm und seinem Betrieb passt", so die Gründer und
    Geschäftsführer von A&M Beratung. Auf dem Weg zur heutigen Agentur haben sich
    Alexander Thieme und Marvin Flenche auch selbst gefragt, wer ihre Kunden sein
    sollten und für wen sie arbeiten möchten. Genau diese Fokussierung raten sie
    ihren Kunden im Handwerk an, um ihren Betrieb erkennbar und erfolgreich zu
    machen. "Es ist besser als Spezialist seinen Kunden mit jeweils ähnlichen
    Problemen eine Lösung anzubieten als zu versuchen, jede beliebige Anfrage zu
    bedienen." Eine klare Fokussierung und Standardisierung wirkt sich nämlich
    positiv auf Abläufe, Qualität, den Gewinn, die Vergütung der Mitarbeiter und die
    Teamkultur aus. "Wer sich als Arbeitgeber klar positioniert, kann Wertschätzung
    zeigen, fair bezahlen und eine Kultur schaffen, in der sich Mitarbeitende
    wohlfühlen und bleiben", so die beiden Berater.

    Handwerk als Zukunftsweg für alle Beteiligten

    In der Podcastfolge wird deutlich, dass "Handwerk statt Abitur" nicht nur für
    Auszubildende ein sinnvoller Weg ist, sondern auch für die Betriebe und die
    Gesellschaft als ganze, die handwerkliche Dienstleistungen braucht. Wer gezielt
    in Azubi-Recruiting und eine starke Arbeitgebermarke investiert, sichert sich
    die Fachkräfte von morgen - und gestaltet gelichzeitig die Zukunft des Handwerks
    mit.

    Hintergrund:

    Der ISOTEC-Handwerkskompass Podcast, moderiert von Marcel Kluge, ist eine
    interessante Plattform zur Stärkung des Handwerks und zur Förderung seiner
    Attraktivität. Er basiert auf einer umfassenden Studie, dem
    ISOTEC-Handwerkskompass, der die Stärken und Herausforderungen des Handwerks
    beleuchtet und konkrete Handlungsempfehlungen ableitet.

    Neue Episoden erscheinen monatlich auf den gängigen Podcast Plattformen, sowie
    unter http://www.isotec-handwerkskompass.de !

    Pressekontakt:

    ISOTEC GmbH
    Sandra Frielingsdorf
    Köttgen-Allee 1
    51456 Bergisch Gladbach
    mailto:marketing@isotec.de
    02202 / 95 74 261

    Unser Podcast - reinhören und mitreden:
    https://www.isotec-handwerkskompass.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54519/6141062
    OTS: ISOTEC GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Handwerk statt Abitur Nachwuchs gewinnen, Fachkräfte halten / Wie Handwerksbetriebe mit klarem Profil und Social Recruiting punkten Es muss nicht immer das Abitur sein! Für viele junge Menschen ist eine Ausbildung im Handwerk eine denkbare Alternative. Bisher entscheidet sich trotzdem ein Großteil gegen eine handwerkliche Ausbildung. Wie es Handwerksbetrieben gelingen kann, …