Wirtschaft
Lufthansa und Air France-KLM beklagen ungleichen Wettbewerb
"Auf der Langstrecke haben wir in Europa einen weitgehend offenen Markt und viele unserer Konkurrenten Vorteile, die wir als EU-Fluggesellschaften nicht haben", sagte Smith der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos". Einige der außereuropäischen Airlines unterlägen nicht denselben staatlichen Auflagen oder Abgaben und könnten hier "ungestört wachsen". Das stelle ein "großes Risiko" dar.
"Das Open-Sky-Abkommen mit Qatar wurde auf sehr fragwürdige Weise ausgehandelt", so Air-France-KLM-Chef Smith. "Die Tatsache, dass es nicht aufgekündigt oder ausgesetzt wurde, ist für uns ein Skandal", ergänzte er und verwies auf die Ermittlungen wegen möglicher Korruptionsfälle.
Aber auch Turkish Airlines und andere Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten verlagerten nur Kunden von potenziellen europäischen Flügen auf Flüge über ihre Drehkreuze, ohne neues Geschäft zu generieren. Der Air-France-KLM-Chef warnte: "Für europäische Airlines wird es immer schwieriger, Nonstop-Flüge anzubieten, je mehr Flüge über Qatar, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate gehen, und das ist sehr, sehr schwer umzukehren".
Die beiden europäischen Airline-Chefs appellieren an die EU, die europäischen Unternehmen zu schützen. Smith schlägt einen Antidumping-Mechanismus an der Grenze zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit vor. Für Spohr könnten Verpflichtungen zur Beimischung von nachhaltigem Kerosin, SAF genannt, in eine Abgabe umgewandelt werden, die jeder Passagier zahlt, der in Europa abfliegt, und die sich nach dem Zielort richtet.
Auch die Tatsache, dass europäische Airlines anders als etwa chinesische Fluggesellschaften Russland umfliegen müssen, stößt den Chefs von Lufthansa und Air France-KLM auf. Spohr riet der EU, sich an dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump ein Beispiel zu nehmen. Seine Regierung plant, allen Fluggesellschaften, die den russischen Luftraum überfliegen, den Zugang zum US-Luftraum zu verweigern.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-348-flugzeugwartungen-so-weit-fliegen-airlines-ihre-flugzeuge-zur-wartung-komplett-leer/100157125.html
Buy on bad news: Pilotenstreik? Wunderbar! Da kaufe ich gerne, wenn alle anderen davonlaufen. Auch der mögliche!? Streik wird beigelegt werden. Vielleicht gibt es gar keinen Streik? Der Gewinn der letzten Quartale spricht für LH. Zudem sollte die WM 2026 ein Buchungsanstieg bei LH und TUI begünstigen.
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...