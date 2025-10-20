    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. In der vergangenen Woche sei der regulatorische und geopolitische Druck auf die globale Schifffahrt und den Schiffbau spürbar eskaliert, schrieb Karen Li in einer am Montag vorliegenden Studie. Letztlich habe die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) die Entscheidung über das Net-Zero-Framework, das erste weltweite Klimaschutzabkommen für die Schifffahrt, um ein Jahr verschoben. Zudem seien in den USA Zölle auf chinesische Frachtschiffe eingeführt worden und China habe im Gegenzug Hafengebühren eingeführt und obendrein präge die erneute Volatilität im Roten Meer die Branchendynamik./ck/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 14:24 / HKT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 14:24 / HKT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 119,6EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Karen Li
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 72
    Kursziel alt: 72
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



