Eutelsat Communications - Aktie mit schwachem Handelstag - 20.10.2025

Die Eutelsat Communications Aktie ist bisher um -1,21 % auf 3,6850€ gefallen. Das sind -0,0450 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Obwohl die Eutelsat Communications Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,51 %.

Allein seit letzter Woche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -0,81 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eutelsat Communications einen Anstieg von +67,50 %.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,81 % 1 Monat +13,08 % 3 Monate +2,51 % 1 Jahr -3,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Eutelsat Communications Aktie, die sich aktuell in einer Konsolidierungsphase befindet. Analysten erwarten eine mögliche Trendumkehr, während die Aktie über ihrem 50-Tage-Durchschnitt liegt. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten entscheidend für die weitere Entwicklung sein. Der RSI deutet auf eine Überkauftheit hin, was Gewinnmitnahmen wahrscheinlich macht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 475 Mio. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd. wert.

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.