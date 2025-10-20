    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    Starke Performance HENSOLDT Aktie legt zu - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +6,64 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +6,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der HENSOLDT Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,43 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -12,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +165,53 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,13 %
    1 Monat -1,60 %
    3 Monate -10,43 %
    1 Jahr +202,59 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, insbesondere um die Kursentwicklung und technische Analysen. Die Teilnehmer sehen Chancen durch Rüstungsaufträge in Europa, warnen jedoch vor einem möglichen Bruch des Aufwärtstrends bei fallenden Kursen. Langfristig wird die Aktie als potenzieller Kauf betrachtet, während geopolitische Spannungen und Rohstoffabhängigkeiten als Risiken identifiziert werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,33 Mrd. wert.

    Starker TKMS-Börsenstart - Zeitweise mehr Wert als Thyssenkrupp


    Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS ist am Montagmorgen erfolgreich an die Börse gegangen. Nach einem Start zu 60 Euro bekamen die vom Mutterkonzern Thyssenkrupp abgespaltenen Aktien einen Lauf, der sie zeitweise bis nahe an die …

    Rüstung schiebt an - Dax wieder deutlich über 24.000 Punkte


    Der Dax hat am Montag die runde Marke von 24.000 Punkten wieder hinter sich gelassen. Insgesamt schoben starke Rüstungswerte den deutschen Aktienmarkt an. Rückenwind gaben auch die Überseebörsen. Der deutsche Leitindex stieg gegen Mittag um 1,16 …

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 111 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern dürfte am 7. November über ein ordentliches drittes Quartal berichten, schrieb Christophe Menard in seinem …

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +6,64 %
    -12,13 %
    -1,60 %
    -10,43 %
    +202,59 %
    +303,28 %
    +738,02 %
    +489,76 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



