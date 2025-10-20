Micron Technology Aktie startet durch - 20.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,74 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Micron Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +78,70 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Micron Technology eine positive Entwicklung von +112,47 % erlebt.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,63 % 1 Monat +25,36 % 3 Monate +78,70 % 1 Jahr +71,89 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,08 Mrd. wert.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.