    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie legt zu - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher um +3,42 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,42 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -29,91 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -2,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,79 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) um -12,51 % verloren.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,46 %
    1 Monat -11,79 %
    3 Monate -29,91 %
    1 Jahr +26,28 %

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 267 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,69 Mrd. wert.

    KAUFCHANCE!? Gerresheimer Absturz! Renk Korrektur! Nakiki Aktie auf den Bitcoin-Spuren von Strategy und Metaplanet!


    Die Nakiki SE elektrisiert mehr und mehr Aktieninvestoren und die Bitcoinwelt. Auf den Spuren von Strategy will man zum ersten deutschen Bitcoin Treasury Unternehmen im regulierten Markt werden. Rund um die ersten Bitcoin-Käufe konnten bei …

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +3,66 %
    -2,46 %
    -11,79 %
    -29,91 %
    +26,28 %
    +1.022,23 %
    +1.756,12 %
    +853,33 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713



