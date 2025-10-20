Börsen Update
Börsen Update Europa - 20.10. - ATX stark +4,65 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:54) bei 24.128,18 PKT und steigt um +0,62 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,53 %, Siemens Energy +1,50 %, Infineon Technologies +1,39 %
Flop-Werte: Merck -2,17 %, Volkswagen (VW) Vz -1,55 %, Zalando -0,97 %
Der MDAX steht bei 30.053,98 PKT und gewinnt bisher +0,97 %.
Top-Werte: United Internet +7,24 %, HENSOLDT +6,58 %, RENK Group +4,98 %
Flop-Werte: ThyssenKrupp -19,40 %, AIXTRON -3,03 %, Redcare Pharmacy -2,28 %
Der TecDAX steht bei 3.716,40 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.
Top-Werte: 1&1 +10,10 %, United Internet +7,24 %, HENSOLDT +6,58 %
Flop-Werte: AIXTRON -3,03 %, Sartorius Vz. -2,15 %, PNE -2,07 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:44) bei 5.648,65 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,53 %, BBVA +1,98 %, SAFRAN +1,80 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -8,40 %, Volkswagen (VW) Vz -1,55 %, Vinci -1,18 %
Der ATX bewegt sich bei 4.616,97 PKT und steigt um +4,65 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,50 %, OMV +1,37 %, PORR +1,05 %
Flop-Werte: Immofinanz -1,55 %, Oesterreichische Post -1,17 %, Lenzing -1,00 %
Der SMI steht bei 12.603,79 PKT und verliert bisher -0,81 %.
Top-Werte: Holcim +1,69 %, Swiss Re +0,57 %, Amrize +0,24 %
Flop-Werte: Roche Holding -2,80 %, UBS Group -1,23 %, Lonza Group -1,22 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.162,22 PKT und fällt um -0,67 %.
Top-Werte: Thales +3,73 %, SAFRAN +1,80 %, STMicroelectronics +1,09 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -8,40 %, Societe Generale -2,17 %, Credit Agricole -1,68 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.722,23 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Sandvik +2,00 %, Volvo Registered (B) +1,21 %, SSAB Registered (A) +1,13 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,97 %, Securitas Shs(B) -0,33 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,33 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 4.930,00 PKT und gewinnt bisher +2,71 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,80 %, Public Power +1,58 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,19 %
Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,25 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,94 %, Viohalco -0,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.