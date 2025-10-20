    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Update Europa - 20.10. - ATX stark +4,65 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:54) bei 24.128,18 PKT und steigt um +0,62 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +4,53 %, Siemens Energy +1,50 %, Infineon Technologies +1,39 %
    Flop-Werte: Merck -2,17 %, Volkswagen (VW) Vz -1,55 %, Zalando -0,97 %

    Der MDAX steht bei 30.053,98 PKT und gewinnt bisher +0,97 %.
    Top-Werte: United Internet +7,24 %, HENSOLDT +6,58 %, RENK Group +4,98 %
    Flop-Werte: ThyssenKrupp -19,40 %, AIXTRON -3,03 %, Redcare Pharmacy -2,28 %

    Der TecDAX steht bei 3.716,40 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.
    Top-Werte: 1&1 +10,10 %, United Internet +7,24 %, HENSOLDT +6,58 %
    Flop-Werte: AIXTRON -3,03 %, Sartorius Vz. -2,15 %, PNE -2,07 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:44) bei 5.648,65 PKT und steigt um +0,05 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +4,53 %, BBVA +1,98 %, SAFRAN +1,80 %
    Flop-Werte: BNP Paribas (A) -8,40 %, Volkswagen (VW) Vz -1,55 %, Vinci -1,18 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.616,97 PKT und steigt um +4,65 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,50 %, OMV +1,37 %, PORR +1,05 %
    Flop-Werte: Immofinanz -1,55 %, Oesterreichische Post -1,17 %, Lenzing -1,00 %

    Der SMI steht bei 12.603,79 PKT und verliert bisher -0,81 %.
    Top-Werte: Holcim +1,69 %, Swiss Re +0,57 %, Amrize +0,24 %
    Flop-Werte: Roche Holding -2,80 %, UBS Group -1,23 %, Lonza Group -1,22 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.162,22 PKT und fällt um -0,67 %.
    Top-Werte: Thales +3,73 %, SAFRAN +1,80 %, STMicroelectronics +1,09 %
    Flop-Werte: BNP Paribas (A) -8,40 %, Societe Generale -2,17 %, Credit Agricole -1,68 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.722,23 PKT und steigt um +0,27 %.
    Top-Werte: Sandvik +2,00 %, Volvo Registered (B) +1,21 %, SSAB Registered (A) +1,13 %
    Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,97 %, Securitas Shs(B) -0,33 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,33 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 4.930,00 PKT und gewinnt bisher +2,71 %.
    Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,80 %, Public Power +1,58 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,19 %
    Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,25 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,94 %, Viohalco -0,77 %



