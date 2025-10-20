Cooper Companies Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,26 % - 20.10.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Cooper Companies Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Mit einer Performance von +5,26 % konnte die Cooper Companies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Cooper Companies Aktie damit um +8,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,48 %. Im Jahr 2025 gab es für Cooper Companies bisher ein Minus von -28,11 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

Cooper Companies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,09 % 1 Monat +9,48 % 3 Monate +1,20 % 1 Jahr -36,24 %

Informationen zur Cooper Companies Aktie

Es gibt 199 Mio. Cooper Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,02 Mrd.EUR wert.

Cooper Companies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cooper Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cooper Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.