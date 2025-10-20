DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 16 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Eckdaten zum dritten Quartal hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche einmal mehr die derzeitigen Herausforderungen, denen der Chipindustrie-Ausrüster ausgesetzt sei. In einem "wiederkehrenden Muster der letzten Jahre" sei das Quartal auch hinter den Ambitionen des Unternehmens zurückgeblieben./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 12,71EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
