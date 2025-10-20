DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 16 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Eckdaten zum dritten Quartal hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche einmal mehr die derzeitigen Herausforderungen, denen der Chipindustrie-Ausrüster ausgesetzt sei. In einem "wiederkehrenden Muster der letzten Jahre" sei das Quartal auch hinter den Ambitionen des Unternehmens zurückgeblieben./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 12,71EUR auf Tradegate (20. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



